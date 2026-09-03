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Надія на скорочення комендантського, удар по Печенігах – підсумки 3 вересня

Економіка 23:00   03.09.2026
Оксана Горун
Надія на скорочення комендантського, удар по Печенігах – підсумки 3 вересня

Терехов заявив про необхідність скоротити комендантську годину в Харкові. Таку можливість містам пообіцяв надати президент. Двома “бандеролями” росіяни атакували Печеніги. СБУ та ДБР затримали нацгвардійця – підозрюють, що він торгував дронами, котрі закупили для СОУ. “Об’єктив” нагадує головні новини 3 вересня.

У Харкові потрібно скоротити комендантську годину

Про це заявив міський голова Ігор Терехов у коментарі “Думці”. Мер вважає, що це потрібно зробити, щоб надати можливість працювати бізнесу. А також – продовжити роботу міського електротранспорту. Так Терехов відреагував на заяву президента України Володимира Зеленського. Він анонсував низку змін у роботі повітряної тривоги в Україні. А також написав: “Владам міст буде запропоновано переглянути межі комендантської години з урахуванням реальних потреб безпеки людей та роботи бізнесу”. Серед змін, анонсованих Зеленським, також запровадження двох рівнів позначення загрози: жовтого та червоного. За жовтого рівня буде можлива робота державних структур, бізнесу тощо. Остаточне рішення щодо тривалості комендантської години в Харкові залишається за обласною військовою адміністрацією.

Двома “бандеролями” росіяни атакували вранці селище Печеніги.

Удар припав по приватному сектору, горів будинок та господарчі будівлі. За даними обласної прокуратури, постраждали десять осіб, серед них двоє дітей. Це дівчатка 9 та 13 років. У більшості постраждалих – гостра реакція на стрес.

СБУ та ДБР затримали нацгвардійця в Харкові

Його підозрюють у продажу “наліво” озброєння своєї військової частини. Вона виконує бойові завдання в Харківській області. За версією ДБР, гвардієць продав 40 дронів та корпуси протитанкових мін із підривниками за 90 тисяч гривень. Але це була лише перша партія. Уже за кілька тижнів на продаж підозрюваний виставив чотири наземні роботизовані комплекси та вісім протитанкових мін. На цьому розраховував заробити мільйон гривень. З цією сумою його й затримали. А під час обшуків виявили інше обладнання, яке було підготовлено для продажу. Усе вилучене озброєння передадуть Силам оборони. А нацгвардієць може сісти на 15 років.

Скільки коштуватиме картопля цієї осені? Прогноз “Об’єктиву” дали вчені та виробники

Думки експертів сходяться на тому, що менш як 15 гривень за кілограм не слід очікувати. Імовірний коридор – від 15 до 18 грн. 

Рекорд встановив десятирічний харків’янин Іван Гончаров

Хлопець за один захід підкорив усі шість двотисячників українських Карпат. Він наймолодший українець із таким досягненням, повідомила Єдина база рекордів України. Сходження Івана тривало 15 годин та 44 хвилини. Щоб підтвердити досягнення, він вів відеощоденник.

Також сьогодні МГ “Об’єктив” повідомляла про таке:

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Вересня 2026 в 23:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Терехов заявив про необхідність скоротити комендантську годину в Харкові. Двома “бандеролями” росіяни атакували Печеніги. “Об’єктив” нагадує головні новини 3 вересня".