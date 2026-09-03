Ракетного удару по Печенігах завдали росіяни: десять людей постраждали

Вранці 3 вересня близько 11:05 начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що ворог завдав ракетного удару по селищу Печеніги.

За попередньою інформацією, постраждали десять осіб, серед них двоє дітей. Усім їм уже надають необхідну допомогу. Також є пошкодження цивільної інфраструктури.

“На місці удару загорівся будинок і господарча споруда. Профільні служби усувають наслідки”, – додав начальник ХОВА.

Нагадаємо, ракетний удар Печеніги вже переживали у серпні. Тоді двома ракетами “бандероль” вдарила російська армія вранці 18 серпня. «Приліт» стався по центру селища о 08:40, коли люди їхали на роботу, відзначив селищний голова Сергій Гусаров. Ворог поцілив у район автостанції, а також місцевого кафе. Пошкоджені навколишні будинки та поштове відділення. На місці виникли пожежі – горіли будівлі та автівки. За даними ДСНС, загинули десять людей. Ще 18 – постраждали. 18 та 19 серпня в громаді оголосили днями жалоби. На трагедію в Печенігах зреагував президент Володимир Зеленський. Він заявив, що Україна обов’язково відповість на цей російський удар.