За якими цінами купуватимуть картоплю цієї осені в Україні – думки експертів

15 – 18 гривень за кг – такою може бути ціна на картоплю восени 2026 року, вважають виробники й експерти з картоплярства.

Через літню спеку можуть зібрати на 30% менше картоплі, ніж очікували

Останніми тижнями українські виробники картоплі масово копають цей популярний овоч. На великий, подібний до торішнього, врожай особливо не розраховують – свої корективи внесла літня спека. Хоча вона і не була такою нищівною, як два роки тому.

«Ми робили у себе на демонстраційному полі в інституті пробні підкопування. 30% по деяких сортах буде недобір вражаю», – розповіла «Об’єктиву» заступниця директора Інституту картоплярства НААН Тетяна Олійник.

Власне посуха не дала картоплі набрати вологи, пояснює Тетяна Олійник, бо через високі температури і через відсутність дощів бульби не змогли набрати вологу. Тому виробники картоплі почали говорити про зниження врожайності ще у середині літа.

Спека сильно вплинула на урожай картоплі на Львівщині, Черкащині та Вінниччині, де було набагато менше дощів, ніж зазвичай, перелічує Тетяна Олійник. Згідно з повідомленнями гідрометеорологічних служб у цих регіонах істотно знизився рівень води у деяких річках, а у селах подекуди пересохли колодязі. Тому ці регіони загальну урожайність з картоплі понизять, каже експертка.

Скільки зібрали картоплі та чи буде дефіцит, стане відомо у жовтні

Натомість на фермерських господарствах, де полив є, врожайність знизилася лише на 15%. Тож виробники, які займаються професійним вирощуванням овочів, отримують непогані врожаї на поливі. Але таких господарств не наскільки багато в Україні, щоб витягнути високу урожайність по країні, оцінює ситуацію заступниця директора Інституту картоплярства.

«Підприємства, які знаходяться в нас тут – Бориспіль, Бровари – усі ці фермерські господарства і компанії однозначно на поливі. Раніше і Південь весь був на поливі, зараз він Південь відпадає», – каже Олійник.

Загалом у цьому році посадили картоплі по площі не менше, ніж торік, навіть десь збільшили, заспокоює експертка. Головними напрямками із бульби традиційно залишаються Волинь, Полісся, Чернігівщина. Хоча через бойові дії вздовж північного кордону, на Чернігівщині та Сумщині, скоротили площі вирощування, зазначає виробник картоплі Анатолій Бикін. Він від прогнозів стосовно врожаю і підсумків категорично відмахується – до кінця жовтня.

«От коли ми всю картоплю викопаємо, коли у сховища перевеземо, усе порахуємо – тоді можна про щось казати. А зараз невдячна справа», – коротко рубає.

Низьких цін на картоплю чекати не варто

Попри це уже наразі експерти прогнозують, що особливо низьких цін на картоплю чекати не варто. Зараз у великих торгових мережах за бульбу просять від 12,50 грн до 24 грн за кг – залежно від сорту.

Бикін схиляється до думки, що ціна буде не нижча за 15 грн за кг – через бажання фермерів заробити на вирощеному врожаї.

«У цьому році вся овочева група потерпала від жари. Тому я думаю, що картопля восени коштуватиме 15-18 гривень за кг. Хіба що спад буде, коли масово почнуть її копати. Або ще коли люди почнуть її на зиму скупляти, тоді ціна трішечки похитнеться», – каже Тетяна Олійник.