Овочі подешевшали в Харкові: ціни на молоду картоплю, помідори, огірки

У Харківській міськраді констатують: від початку травня в магазинах та на ринках міста подешевшали свіжі овочі. Зокрема, за даними департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку, вартість огірків знизилася на 42%, помідорів – на 14%, а молодої картоплі та капусти – на 45%.

Зокрема, ціни

на ранню капусту становлять у середньому 25-40 грн/кг,

на молоду картоплю – 30-70 грн/кг,

на огірки – 40-70 грн/кг,

на червоні помідори – 100-140 грн/кг.

Крім цього, оновлюється асортимент сезонних овочів.

у продажу з’явилися кабачки – від 25 грн/кг,

зелений горошок – від 100 грн/кг,

кукурудза нового врожаю від 65 грн/шт.

«Порівняно з червнем минулого року ранні овочі коштують дорожче в середньому на 20-30%», – додали в мерії.

Нагадаємо, на ринках Харкова масово продають черешню, смородину, малину, порічку, вишню, чорницю та інші сезонні ягоди. Представлена й продукція місцевих фермерів. У мерії промоніторили ціни на ягоди.