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Овочі подешевшали в Харкові: ціни на молоду картоплю, помідори, огірки

Суспільство 16:20   26.06.2026
Вікторія Яковенко
Овочі подешевшали в Харкові: ціни на молоду картоплю, помідори, огірки Фото: Харківська міськрада

У Харківській міськраді констатують: від початку травня в магазинах та на ринках міста подешевшали свіжі овочі. Зокрема, за даними департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку, вартість огірків знизилася на 42%, помідорів – на 14%, а молодої картоплі та капусти – на 45%.

Зокрема, ціни

  • на ранню капусту становлять у середньому 25-40 грн/кг,
  • на молоду картоплю – 30-70 грн/кг,
  • на огірки – 40-70 грн/кг,
  • на червоні помідори – 100-140 грн/кг.
цены на овощи в Харькове
Фото: Харківська міськрада
цены на овощи в Харькове
Фото: Харківська міськрада

Крім цього, оновлюється асортимент сезонних овочів.

  • у продажу з’явилися кабачки – від 25 грн/кг,
  • зелений горошок – від 100 грн/кг,
  • кукурудза нового врожаю від 65 грн/шт.
цены на овощи в Харькове
Фото: Харківська міськрада
цены на овощи в Харькове
Фото: Харківська міськрада

«Порівняно з червнем минулого року ранні овочі коштують дорожче в середньому на 20-30%», – додали в мерії.

Нагадаємо, на ринках Харкова масово продають черешню, смородину, малину, порічку, вишню, чорницю та інші сезонні ягоди. Представлена й продукція місцевих фермерів. У мерії промоніторили ціни на ягоди.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2026 в 16:20;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській міськраді констатують: від початку травня в магазинах та на ринках міста подешевшали свіжі овочі.".