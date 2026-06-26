Овощи подешевели в Харькове: цены на молодой картофель, помидоры, огурцы

В Харьковском горсовете констатируют: с начала мая в магазинах и рынках города подешевели свежие овощи. В частности, по данным департамента административных услуг и потребительского рынка, стоимость огурцов снизилась на 42%, помидоров – на 14%, а молодого картофеля и капусты – на 45%.

В частности, цены

на раннюю капусту составляют в среднем 25-40 грн/кг,

на молодой картофель — 30-70 грн/кг,

на огурцы – 40-70 грн/кг,

на красные помидоры – 100-140 грн/кг.

Кроме этого, обновляется ассортимент сезонных овощей.

В продаже появились кабачки – от 25 грн/кг,

зеленый горошек – от 100 грн/кг,

кукуруза нового урожая от 65 грн/шт.

«По сравнению с июнем прошлого года ранние овощи стоят дороже в среднем на 20-30%», — добавили в мэрии.

Напомним, на рынках Харькова массово продают черешню, смородину, малину, красную смородину, вишню, чернику и другие сезонные ягоды. Представлена ​​и продукция местных фермеров. В мэрии промониторили цены на ягоды.