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Овощи подешевели в Харькове: цены на молодой картофель, помидоры, огурцы

Общество 16:20   26.06.2026
Виктория Яковенко
Овощи подешевели в Харькове: цены на молодой картофель, помидоры, огурцы Фото: Харьковский горсовет

В Харьковском горсовете констатируют: с начала мая в магазинах и рынках города подешевели свежие овощи. В частности, по данным департамента административных услуг и потребительского рынка, стоимость огурцов снизилась на 42%, помидоров – на 14%, а молодого картофеля и капусты – на 45%.

В частности, цены

  • на раннюю капусту составляют в среднем 25-40 грн/кг,
  • на молодой картофель — 30-70 грн/кг,
  • на огурцы – 40-70 грн/кг,
  • на красные помидоры – 100-140 грн/кг.
цены на овощи в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
цены на овощи в Харькове
Фото: Харьковский горсовет

Кроме этого, обновляется ассортимент сезонных овощей.

  • В продаже появились кабачки – от 25 грн/кг,
  • зеленый горошек – от 100 грн/кг,
  • кукуруза нового урожая от 65 грн/шт.
цены на овощи в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
цены на овощи в Харькове
Фото: Харьковский горсовет

«По сравнению с июнем прошлого года ранние овощи стоят дороже в среднем на 20-30%», — добавили в мэрии.

Напомним, на рынках Харькова массово продают черешню, смородину, малину, красную смородину, вишню, чернику и другие сезонные ягоды. Представлена ​​и продукция местных фермеров. В мэрии промониторили цены на ягоды.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 26 июня 2026 в 16:20;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском горсовете констатируют: с начала мая в магазинах и рынках города подешевели свежие овощи.".