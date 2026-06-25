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Рынки Харькова заполонили сезонные ягоды: сколько стоят и как изменились цены

Харьков 11:22   25.06.2026
Елена Нагорная
Рынки Харькова заполонили сезонные ягоды: сколько стоят и как изменились цены Фото: Харьковский горсовет

На рынках Харькова массово продают черешню, черную и красную смородину, малину, вишню, чернику и другие сезонные ягоды. Представлена и продукция местных фермеров.

По информации департамента административных услуг и потребительского рынка горсовета, черешня сейчас стоит в среднем 120-180 грн/кг, черная смородина — 220-270 грн/кг, красная смородина и крыжовник — 130-200 грн/кг, малина — 150-250 грн/кг.

За килограмм шелковицы просят 130-170 грн, абрикосы стоят 130-160 грн/кг, вишня — 120-170 грн/кг, а самой дорогой остается черника — 300-350 грн/кг.

В то же время с мая на 45% подешевела клубника, стоимость которой сейчас составляет 100-150 грн/кг.

В мэрии отметили, что высокие цены на некоторые ягоды объясняются коротким сезоном и напрямую зависят от урожая и погодных условий. Вместе с тем в сравнении с июнем прошлого года цены на ягоды в городе снизились в среднем на 15-25%.

Как сообщала МГ «Объектив», с наступлением школьных каникул и теплой погоды вырос спрос на группу товаров для активного отдыха.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 25 июня 2026 в 11:22;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На рынках Харькова массово продают черешню, черную и красную смородину, малину, вишню, чернику и другие сезонные ягоды. Представлена и продукция местных фермеров.".