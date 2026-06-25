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Как маленький тигренок спасается от жары в экопарке под Харьковом (видео)

Общество 11:08   25.06.2026
Елена Нагорная
Как маленький тигренок спасается от жары в экопарке под Харьковом (видео)

В харьковском экопарке рассказали о любимом способе спасения от летней жары одного из своих подопечных — тигренка Дамира. Малышу больше всего нравится освежаться в воде.

Однако хищник растет так быстро, что его лапы уже едва помещаются в старой миске, которая раньше служила ему бассейном, рассказали в пресс-службе экопарка.

«Для Дамира уже подготовили новенькую ванночку побольше, но полосатый проказник до сих пор с удовольствием пытается умоститься в свою любимую купальню», — говорится в публикации.

Видео: пресс-служба экопарка

Напомним, из-за активизации российских атак с использованием FPV-дронов на Харьков и пригород рассматривается возможность эвакуации экопарка, рассказал на пресс-конференции 23 июня начальник ХОВА Олег Синегубов. Владелец экопарка Александр Фельдман в ответ заявил, что его детище продолжит работать.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 25 июня 2026 в 11:08;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В харьковском экопарке рассказали о любимом способе спасения от летней жары одного из своих подопечных — тигренка Дамира. Малышу больше всего нравится освежаться в воде.".