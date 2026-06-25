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Як маленьке тигреня рятується від спеки в екопарку під Харковом (відео)

Суспільство 11:08   25.06.2026
Олена Нагорна
Як маленьке тигреня рятується від спеки в екопарку під Харковом (відео)

У харківському екопарку розповіли про улюблений спосіб порятунку від літньої спеки одного зі своїх підопічних — тигреня Даміра. Малюку найбільше подобається освіжатися у воді.

Проте хижак росте так швидко, що його лапи вже ледве розміщуються у старій мисці, яка раніше слугувала йому басейном, розповіли у пресслужбі екопарку.

“Для Даміра вже підготували новеньку ванночку побільше, але смугастий бешкетник досі із задоволенням намагається вмоститися у свою улюблену купальню”, – йдеться в публікації.

Відео: пресслужба екопарку

Нагадаємо, через активізацію російських атак із використанням FPV-дронів на Харків та передмістя розглядається можливість евакуації екопарку, розповів на пресконференції 23 червня начальник ХОВА Олег Синєгубов. Власник екопарку Олександр Фельдман у відповідь заявив, що його дітище продовжить працювати.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Червня 2026 в 11:08;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У харківському екопарку розповіли про улюблений спосіб порятунку від літньої спеки одного зі своїх підопічних — тигреня Даміра. Малюку найбільше подобається освіжатися у воді.".