Як маленьке тигреня рятується від спеки в екопарку під Харковом (відео)

У харківському екопарку розповіли про улюблений спосіб порятунку від літньої спеки одного зі своїх підопічних — тигреня Даміра. Малюку найбільше подобається освіжатися у воді.

Проте хижак росте так швидко, що його лапи вже ледве розміщуються у старій мисці, яка раніше слугувала йому басейном, розповіли у пресслужбі екопарку.

“Для Даміра вже підготували новеньку ванночку побільше, але смугастий бешкетник досі із задоволенням намагається вмоститися у свою улюблену купальню”, – йдеться в публікації.

Відео: пресслужба екопарку

Нагадаємо, через активізацію російських атак із використанням FPV-дронів на Харків та передмістя розглядається можливість евакуації екопарку, розповів на пресконференції 23 червня начальник ХОВА Олег Синєгубов. Власник екопарку Олександр Фельдман у відповідь заявив, що його дітище продовжить працювати.