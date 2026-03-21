Провальний наступ РФ, поповнення в харківському екопарку: підсумки 21 березня
МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 21 березня.
Армія РФ провалила свій “наступ” на Харківщину
Воїни Третього армійського корпусу зірвали спробу механізованого наступу РФ. Прорватися ворог намагався на Лимансько-Борівському напрямку. За добу українські захисники знищили 405 окупантів: 288 — безповоротні, решта — санітарні втрати. Співзасновник підрозділу Kraken Констянтин Немічев зазначив, що це була “наймасштабніша спробу прориву на Харківщині з 2024 року”.
У харківському екопарку – поповнення
Кілька днів тому народився бичок сірої угорської корови. Ім’я тварині ще не вигадали, тож жителям пропонують написати варіанти у коментарях під дописом на сторінці екопарку в фейсбуці.
Чоловік підірвався на Харківщині
НП сталася 21 березня в селі Мирне Борівської громади. Чоловік 1968 року народження вийшов на город приватного домоволодіння, де й натрапив на небезпечний предмет. Його шпиталізували з травмами.
МГ “Об’єктив” також повідомляла:
Новини за темою:
- • Дата публікації матеріалу: 21 Березня 2026 в 22:00;