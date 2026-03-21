Вийшов на город і підірвався: чоловіка шпиталізували на Харківщині

Події 15:55   21.03.2026
21 березня вдень в селі Мирне Борівської громади стався черговий випадок підриву на невідомому вибухонебезпечному предметі.

У ГУ ДСНС в Харківській області повідомили, що чоловік 1968 року народження вийшов на город приватного домоволодіння, де й натрапив на небезпечний предмет.

“Унаслідок вибуху він отримав травми: вибухове поранення, струс головного мозку, закриту черепно-мозкову травму, акубаротравму, а також пошкодження м’яких тканин живота, правого передпліччя та кисті”, – розповіли рятувальники.

Постраждалого шпиталізували.

Нагадаємо, напередодні, 20 березня, у Куп’янському районі двоє людей постраждали внаслідок вибуху гранати Ф-1, повідомляли у Центрі координації протимінної діяльності. Внаслідок вибуху гранати на місці загинув чоловік. Жінка отримала важкі поранення – вона загинула у лікарні, інформував вранці голова ХОВА Олег Синєгубов.

21.03.2026, 15:55
Наймасштабніша з 2024 року спроба прориву РФ на Харківщину провалилася (відео)
Наймасштабніша з 2024 року спроба прориву РФ на Харківщину провалилася (відео)
21.03.2026, 14:00
Торгували без ліцензії: 324 літри алкоголю вилучили з магазину на Харківщині
Торгували без ліцензії: 324 літри алкоголю вилучили з магазину на Харківщині
21.03.2026, 15:39
У харківському екопарку – поповнення: можна запропонувати ім’я бичку (відео)
У харківському екопарку – поповнення: можна запропонувати ім’я бичку (відео)
21.03.2026, 12:52
“Намагаються вижити”. Де на Харківщині росіяни мають проблеми з постачанням
“Намагаються вижити”. Де на Харківщині росіяни мають проблеми з постачанням
21.03.2026, 11:41
Новини Харкова — головне 21 березня: постраждалі в Ізюмі, ситуація на фронті
Новини Харкова — головне 21 березня: постраждалі в Ізюмі, ситуація на фронті
21.03.2026, 14:02

19.03.2026
Під загрозою повторних ударів рятувальники гасили підприємство на Чугуївщині
19.03.2026
Сім пожеж вирували на Харківщині за добу, у ДСНС розповіли причини
18.03.2026
ХОВА: вибухотехніки сьогодні знову займуться розмінування – буде гучно
18.03.2026
П’ятеро людей постраждали в Золочеві через удар БпЛА, вирували пожежі (фото)
17.03.2026
Підірвався чоловік, горіли сухостої та підприємство – ДСНС про добу в регіоні


