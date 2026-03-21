Вийшов на город і підірвався: чоловіка шпиталізували на Харківщині
21 березня вдень в селі Мирне Борівської громади стався черговий випадок підриву на невідомому вибухонебезпечному предметі.
У ГУ ДСНС в Харківській області повідомили, що чоловік 1968 року народження вийшов на город приватного домоволодіння, де й натрапив на небезпечний предмет.
“Унаслідок вибуху він отримав травми: вибухове поранення, струс головного мозку, закриту черепно-мозкову травму, акубаротравму, а також пошкодження м’яких тканин живота, правого передпліччя та кисті”, – розповіли рятувальники.
Постраждалого шпиталізували.
Нагадаємо, напередодні, 20 березня, у Куп’янському районі двоє людей постраждали внаслідок вибуху гранати Ф-1, повідомляли у Центрі координації протимінної діяльності. Внаслідок вибуху гранати на місці загинув чоловік. Жінка отримала важкі поранення – вона загинула у лікарні, інформував вранці голова ХОВА Олег Синєгубов.
• Дата публікації матеріалу: 21 Березня 2026 в 15:55;