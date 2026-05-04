ДСНС: трагедія сталася в селі Стара Гнилиця – загинула 88-річна жінка
Минулої доби у рятувальників регіону було 34 оперативні виїзди, пишуть у ГУ ДСНС України в Харківській області.
Рятувальники розповіли: із 23 пожеж, що загасили за добу, п’ять почалися після російських обстрілів. Вогонь вирував у Богодухівському, Ізюмському та Харківському районах області.
“Увечері ворог завдав ударів по селищу Золочів Богодухівського району. Горіли гаражі, автомобіль та дах двох магазинів на загальній площі 300 м кв. На щастя жертв та постраждалих немає”, – зазначили у ДСНС.
Також напередодні увечері у селі Стара Гнилиця на Чугуївщині сталася трагедія. У побутовій пожежі загинула 88-річна жінка.
Читайте також: Чотири рази був під обстрілом Золочів 3 травня (фото)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: ГСЧС, займання, пиротехники, пожежа, рятівники, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «ДСНС: трагедія сталася в селі Стара Гнилиця – загинула 88-річна жінка», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 4 Травня 2026 в 07:10;