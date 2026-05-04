Сьогодні 4 травня 2026: який день в історії

Календар 06:00   04.05.2026
Оксана Горун
4 травня 1733-го помер кошовий отаман Війська Запорізького Кость Гордієнко. У 1838-му зібрали гроші на викуп із кріпосного права Тараса Шевченка. У 1848-му у Франції відкрилися Національні збори. У 1904-му в США розпочали будівництво Панамського каналу. У 1979-му першою жінкою прем’єр-міністеркою у Європі стала Маргарет Тетчер. У 1982-му харків’янин Сергій Бершов підкорив Еверест. У 1986-му зону евакуації навколо Чорнобиля збільшили до 30 кілометрів. У 2024-му російська армія вдарила по м’ясокомбінату в Харкові, підприємство тієї ж торгової марки було знищено в Богодухові у 2025 році.

Свята та пам’ятні дати 4 травня

4 травня у світі – Міжнародний день вогнеборців, Всесвітній день щедрості, День боротьби з булінгом (День рожевої сорочки).

Також сьогодні: День невисоких людей, День відновлення відносин, День об’єднання рук, День Зоряних війн, Міжнародний день поважного ставлення до курей, День народження складеної парасольки.

4 травня в історії

4 травня 1733 року помер кошовий отаман Війська Запорізького Кость Гордієнко. Докладніше.

4 травня 1838 року зібрали гроші на викуп із кріпосного права Тараса Шевченка. Докладніше.

4 травня 1848 року у Франції відкрилися Національні збори. Їхнім результатом стало створення конституції Другої республіки, а також надалі – вибори президента, яким став племінник Наполеона Бонапарта Луї-Наполеон. Докладніше.

Національні збори у Франції, 1848 рік

4 травня 1904 року США розпочали будівництво Панамського каналу. Історія його створення насичена порушеннями законів – від корупції до сепаратизму – та численними смертями робітників. Докладніше.

4 травня 1979 року першою жінкою прем’єр-міністеркою у Європі стала Маргарет Тетчер. Цього дня вона очолила уряд Великої Британії. Докладніше.

4 травня 1982 року  радянські альпіністи вперше підкорили Еверест. До цієї групи входив харків’янин Сергій Бершов.  Докладніше.

4 травня 1986 року зону евакуації довкола Чорнобиля збільшили до 30 кілометрів.

4 травня 1990 року президія Верховної Ради УРСР ухвалила перейменувати Ворошиловград на Луганськ. Докладніше.

4 травня 1990 року Верховна Рада Латвійської РСР засудила включення Латвії до складу Радянського Союзу та оголосила про відновлення незалежності Латвійської Республіки.

4 травня 2024 року російська армія вдарила по м’ясокомбінату “М’ясний” у Харкові. Пожежа охопила 4000 квадратних метрів, її гасили понад сто надзвичайників. Удару завдали ракетою С-300 напередодні Великодня. На той момент людей на роботі було небагато, обійшлося без загиблих, але шестеро постраждали. Докладніше.

Церковне свято 4 травня

4 травня вшановують пам’ять мучениці Пелагеї, діви Тарсійської. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо черемха буйно цвіте – до дощового літа.

Якщо з’явився тополиний пух, то вже пора садити огірки.

Якщо хмари високо – будуть дощі, якщо низько – посуха.

Що не можна робити 4 травня

Сьогодні не можна відмовляти в допомозі або милостині.

Не можна сваритися, грубіянити та конфліктувати з близькими.

Не можна пліткувати.

Автор: Оксана Горун
