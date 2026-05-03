Вночі – заморозки, вдень – до +20: прогноз погоди на 4 травня

Погода 20:03   03.05.2026
Харківський регіональний центр із гідрометеорології повідомив прогноз погоди на понеділок, 4 травня. 

За прогнозом синоптиків, завтра буде мінлива хмарність, опадів не очікується.

В області вночі температура складатиме від +1 до +6, на поверхні ґрунту заморозки 0 – 3°. Вдень повітря прогріється до 15-20° тепла.

У Харкові термометри вночі показуватимуть від +2 до +4, на поверхні ґрунту заморозки 0 – 2°. Вдень стане тепліше – від 18 до 20 ° тепла.

Вітер мінливих напрямків 3, 3 – 8 м/с, додали синоптики.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
  • • Дата публікації матеріалу: 3 Травня 2026 в 20:03;

