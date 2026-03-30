Live

Температурний рекорд зафіксували в Харкові синоптики

Погода 11:45   30.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Учора, 29 березня, в Харкові було аномальне тепло, передають у Регіональному центрі з гідрометеорології. 

Так, напередодні стовпчики термометра піднялися до позначки +20,9°С. Попередній максимум зафіксували відносно нещодавно – у 2024 році. Тоді повітря прогрілося до +19,8°С.

Раніше МГ “Об’єктив” також передавала прогноз погоди на 30 березня. За даними синоптиків, у Харкові та області буде хмарно із проясненнями, очікується дощ. По області температура повітря вдень коливатиметься від 13° до 18° тепла. У Харкові буде трохи прохолодніше. Так стовпчики термометрів показуватимуть від 14° до 16°. Вітер північно-східний 5-10 м/с.

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

  • • Дата публікації матеріалу: 30 Березня 2026 в 11:45;

