Температурний рекорд зафіксували в Харкові синоптики
Учора, 29 березня, в Харкові було аномальне тепло, передають у Регіональному центрі з гідрометеорології.
Так, напередодні стовпчики термометра піднялися до позначки +20,9°С. Попередній максимум зафіксували відносно нещодавно – у 2024 році. Тоді повітря прогрілося до +19,8°С.
Раніше МГ “Об’єктив” також передавала прогноз погоди на 30 березня. За даними синоптиків, у Харкові та області буде хмарно із проясненнями, очікується дощ. По області температура повітря вдень коливатиметься від 13° до 18° тепла. У Харкові буде трохи прохолодніше. Так стовпчики термометрів показуватимуть від 14° до 16°. Вітер північно-східний 5-10 м/с.
- • Дата публікації матеріалу: 30 Березня 2026 в 11:45;