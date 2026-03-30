Live

Температурный рекорд зафиксировали в Харькове синоптики

Погода 11:45   30.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
Вчера, 29 марта, в Харькове было аномальное тепло, передают в Регионально центре по гидрометеорологии. 

Так накануне столбики термометра поднялись до отметки +20,9°С. Предыдущий максимум зафиксировали не так давно – в 2024 году. Тогда воздух прогрелся до +19,8°С.

Ранее МГ «Объектив» также передавала прогноз погоды на 30 марта. По данным синоптиков, в Харькове и области будет облачно с прояснениями, ожидается дождь. По области температура воздуха днем будет колебаться от ​​13° до 18° тепла. В Харькове будет немного прохладнее. Так столбики термометров будут показывать от 14° до 16°. Ветер северо-восточный 5 – 10 м/с.

Читайте также: Цены на ингредиенты для куличей в Харькове за год выросли – мэрия

Популярно
Сегодня 30 марта 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 30 марта 2026: какой праздник и день в истории
30.03.2026, 06:00
Новости Харькова — главное за 30 марта: на Купянщине горячее, обстрелы
Новости Харькова — главное за 30 марта: на Купянщине горячее, обстрелы
30.03.2026, 10:20
Терехов созывает внеочередную сессию Харьковского горсовета: что будут решать
Терехов созывает внеочередную сессию Харьковского горсовета: что будут решать
28.03.2026, 11:30
Из-за проблем в энергосистеме в Харькове сокращают трамвайные маршруты
Из-за проблем в энергосистеме в Харькове сокращают трамвайные маршруты
30.03.2026, 07:15
Россияне заявили об оккупации Ковшаровки: в ISW прокомментировали информацию
Россияне заявили об оккупации Ковшаровки: в ISW прокомментировали информацию
30.03.2026, 10:43
Температурный рекорд зафиксировали в Харькове синоптики
Температурный рекорд зафиксировали в Харькове синоптики
30.03.2026, 11:45

Новости по теме:

29.03.2026
Облачно и дождливо: прогноз погоды на 30 марта
11.03.2026
Первые весенние цветы уже пробиваются в Харькове (фото)
10.03.2026
Возвращаются ли люди в Харьков с наступлением весны, рассказал мэр
08.03.2026
Украшенный цветами Харьков показал Терехов (видео)
04.03.2026
Пора прятать зимние куртки: в экопарке проснулись медведи – весна близко


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Температурный рекорд зафиксировали в Харькове синоптики», то посмотрите больше в разделе Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  Дата публикации материала: 30 марта 2026 в 11:45;

