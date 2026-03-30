Температурный рекорд зафиксировали в Харькове синоптики
Вчера, 29 марта, в Харькове было аномальное тепло, передают в Регионально центре по гидрометеорологии.
Так накануне столбики термометра поднялись до отметки +20,9°С. Предыдущий максимум зафиксировали не так давно – в 2024 году. Тогда воздух прогрелся до +19,8°С.
Ранее МГ «Объектив» также передавала прогноз погоды на 30 марта. По данным синоптиков, в Харькове и области будет облачно с прояснениями, ожидается дождь. По области температура воздуха днем будет колебаться от 13° до 18° тепла. В Харькове будет немного прохладнее. Так столбики термометров будут показывать от 14° до 16°. Ветер северо-восточный 5 – 10 м/с.
- • Дата публикации материала: 30 марта 2026 в 11:45;