Температурный рекорд зафиксировали в Харькове синоптики

Вчера, 29 марта, в Харькове было аномальное тепло, передают в Регионально центре по гидрометеорологии.

Так накануне столбики термометра поднялись до отметки +20,9°С. Предыдущий максимум зафиксировали не так давно – в 2024 году. Тогда воздух прогрелся до +19,8°С.

Ранее МГ «Объектив» также передавала прогноз погоды на 30 марта. По данным синоптиков, в Харькове и области будет облачно с прояснениями, ожидается дождь. По области температура воздуха днем будет колебаться от ​​13° до 18° тепла. В Харькове будет немного прохладнее. Так столбики термометров будут показывать от 14° до 16°. Ветер северо-восточный 5 – 10 м/с.