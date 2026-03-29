Облачно и дождливо: прогноз погоды на 30 марта

В Региональном центре по гидрометеорологии рассказали, какой будет погода завтра, 30 марта.

По данным синоптиков, в Харькове и области будет облачно с прояснениями. Ночью и днем ожидается дождь.

По области температура воздуха ночью будет колебаться от 6° до 11° тепла, днем – от ​​13° до 18° тепла. В Харькове будет немного прохладнее. Так ночью столбики термометров будут показывать от 6° до 8°, днем – от 14° до 16°.

Ветер северо-восточный 5 – 10 м/с.

Ранее МГ «Объектив» также сообщала, что утром 29 марта в Харькове была опасная погода. По городу и области – туман, видимость 200 – 500 метров.