Облачно и дождливо: прогноз погоды на 30 марта

Погода 21:40   29.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
Облачно и дождливо: прогноз погоды на 30 марта

В Региональном центре по гидрометеорологии рассказали, какой будет погода завтра, 30 марта. 

По данным синоптиков, в Харькове и области будет облачно с прояснениями. Ночью и днем ожидается дождь.

По области температура воздуха ночью будет колебаться от 6° до 11° тепла, днем – от ​​13° до 18° тепла. В Харькове будет немного прохладнее. Так ночью столбики термометров будут показывать от 6° до 8°, днем – от 14° до 16°.

Ветер северо-восточный 5 – 10 м/с.

Ранее МГ «Объектив» также сообщала, что утром 29 марта в Харькове была опасная погода. По городу и области – туман, видимость 200 – 500 метров.

Читайте также: Трагедия на железной дороге: ребенок погиб от удара током (фото)

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Харьков вновь под ударом – атакуют БпЛА
Харьков вновь под ударом – атакуют БпЛА
29.03.2026, 19:05
Глава Харьковского облсовета подала декларацию: сколько заработала за год
Глава Харьковского облсовета подала декларацию: сколько заработала за год
27.03.2026, 13:15
Новости Харькова — главное за 29 марта: ситуация на фронте, удар по городу
Новости Харькова — главное за 29 марта: ситуация на фронте, удар по городу
29.03.2026, 18:40
Терехов созывает внеочередную сессию Харьковского горсовета: что будут решать
Терехов созывает внеочередную сессию Харьковского горсовета: что будут решать
28.03.2026, 11:30
Стало известно, когда в Харькове планируют завершить отопительный сезон
Стало известно, когда в Харькове планируют завершить отопительный сезон
29.03.2026, 14:50
Тепла не будет, погиб подросток, «прилеты» в городе – итоги 29 марта
Тепла не будет, погиб подросток, «прилеты» в городе – итоги 29 марта
29.03.2026, 22:00

Новости по теме:

11.03.2026
Первые весенние цветы уже пробиваются в Харькове (фото)
10.03.2026
Возвращаются ли люди в Харьков с наступлением весны, рассказал мэр
08.03.2026
Украшенный цветами Харьков показал Терехов (видео)
04.03.2026
Пора прятать зимние куртки: в экопарке проснулись медведи – весна близко
03.03.2026
Мимозовый центр Харькова: как украшают к весенним праздникам сад Шевченко


  • Дата публикации материала: 29 марта 2026 в 21:40;

