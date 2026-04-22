В Харькове появилась новая локация с магнолиями (фото)
Цветущие ранней весной деревья высадили на территории лицея №10 в Харькове его выпускники.
«Экологическая акция прошла в Харьковском лицее №10 (Основянский район), — сообщила пресс-служба Харьковского горсовета. — 30 выпускников высадили на территории заведения магнолии, внеся свой символический вклад в благоустройство и будущее лицея».
В Харькове есть уже несколько локаций, где весной можно полюбоваться на магнолии. Наиболее «густонаселен» такими деревьями Центральный парк города. Также взрослая и буйно цветущая магнолия на вершине лестницы радует глаз всех, кто заезжает в центр города по улице Полтавский шлях.
Не только магнолии, но и сакуры, а также разнообразные цветы можно увидеть в ботсаду Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина.
- • Дата публикации материала: 22 апреля 2026 в 11:57;