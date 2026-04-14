Праздник весны проходит на станции метро в Харькове (видео)
Концерт «Веснянкові співи» проходит на платформе станции метро «Исторический музей».
Как рассказала МГ «Объектив» директор детской школы искусств №3 Майя Зорова, мероприятие организовано при поддержке департамента культуры Харьковского горсовета.
«Мы готовились к этому празднику весны почти месяц, — отметила она. — Дети у нас занимаются дистанционно, поэтому все стишки, песни и движения они учили в режиме онлайн. Поэтому я считаю, что наши дети — герои, бесспорно все, кто здесь собрался, — это большие-большие молодцы, настоящие патриоты искусства. Я желаю всем удачи, рада за нашу школу и желаю всем мира и добра».
Как сообщала МГ «Объектив», дискотеку на станции метро «Исторический музей» в Харькове организовал 11 апреля диджей Дмитрий Чубаков (Dj Mr.DiVibe). По его убеждению, такие мероприятия во время войны помогают людям ментально разгрузиться и вдохновиться.
- Категории: Культура, Оригинально, Харьков; Теги: весна, концерт, метро, новости Харькова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Праздник весны проходит на станции метро в Харькове (видео)», то посмотрите больше в разделе Культура на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
Дата публикации материала: 14 апреля 2026 в 17:13;