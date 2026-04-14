Праздник весны проходит на станции метро в Харькове (видео)

Концерт «Веснянкові співи» проходит на платформе станции метро «Исторический музей».

Как рассказала МГ «Объектив» директор детской школы искусств №3 Майя Зорова, мероприятие организовано при поддержке департамента культуры Харьковского горсовета.

«Мы готовились к этому празднику весны почти месяц, — отметила она. — Дети у нас занимаются дистанционно, поэтому все стишки, песни и движения они учили в режиме онлайн. Поэтому я считаю, что наши дети — герои, бесспорно все, кто здесь собрался, — это большие-большие молодцы, настоящие патриоты искусства. Я желаю всем удачи, рада за нашу школу и желаю всем мира и добра».

Как сообщала МГ «Объектив», дискотеку на станции метро «Исторический музей» в Харькове организовал 11 апреля диджей Дмитрий Чубаков (Dj Mr.DiVibe). По его убеждению, такие мероприятия во время войны помогают людям ментально разгрузиться и вдохновиться.