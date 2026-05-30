РФ заявляет о захвате двух сел на севере Харьковщины: что говорят в ISW

Фронт 07:02   30.05.2026
Виктория Яковенко
Как сообщает Институт изучения войны (ISW), оккупанты продолжили наступательные действия на севере Харьковщины, Купянском направлении и в районе Боровой, однако продвижений не имеют.

Несмотря на это, в Минобороны РФ заявляют об успехах, говорят аналитики.

«Министерство обороны РФ заявило, что части 69-й мотострелковой дивизии захватили Бударки (к северо-востоку от Харькова), а части 127-го мотострелкового полка захватили Караичное (к северо-востоку от Харькова)», — рассказали в ISW.

Также, по данным аналитиков, вражеские войска пытались идти вперед в направлении Купянска, однако в этом районе контратаковали украинские защитники.

«Генеральный штаб Украины сообщил, что украинские войска нанесли удар по российскому командно-наблюдательному пункту вблизи Лимана Первого (к северо-востоку от Купянска)», — добавили в ISW.

Читайте также: 15 лет тюрьмы получил корректировщик ударов БпЛА РФ по Харькову

