РФ заявляет о захвате двух сел на севере Харьковщины: что говорят в ISW
Как сообщает Институт изучения войны (ISW), оккупанты продолжили наступательные действия на севере Харьковщины, Купянском направлении и в районе Боровой, однако продвижений не имеют.
Несмотря на это, в Минобороны РФ заявляют об успехах, говорят аналитики.
«Министерство обороны РФ заявило, что части 69-й мотострелковой дивизии захватили Бударки (к северо-востоку от Харькова), а части 127-го мотострелкового полка захватили Караичное (к северо-востоку от Харькова)», — рассказали в ISW.
Также, по данным аналитиков, вражеские войска пытались идти вперед в направлении Купянска, однако в этом районе контратаковали украинские защитники.
«Генеральный штаб Украины сообщил, что украинские войска нанесли удар по российскому командно-наблюдательному пункту вблизи Лимана Первого (к северо-востоку от Купянска)», — добавили в ISW.
- • Дата публикации материала: 30 мая 2026 в 07:02;