ВС РФ провели операцию по инфильтрации на Харьковском направлении — ISW
Институт изучения войны (ISW) в актуальном обзоре сообщил, что российские войска пытаются пробраться на юг в районе Волчанска.
«Российские войска недавно провели операцию по инфильтрации на Харьковском направлении. На видеозаписи с геолокацией, опубликованной 1 мая, видно, как украинские силы наносят удар по российскому военнослужащему на юге Волчанска (северо-восток от Харькова) после того, что, по оценке ISW, было российской операцией по инфильтрации», — написали аналитики.
В районе Великого Бурлука никакой вражеской активности не фиксируют, отметили в ISW. Но она продолжается в направлении Купянска.
«Российские силы продолжают использовать трубопроводы для проведения небольших групповых операций по проникновению в направлении Купянска. Пресс-секретарь Группировки объединенных сил полковник Виктор Трегубов сообщил 1 мая, что российские силы продолжают атаковать в направлении Купянска и используют трубопроводы для проведения небольших групповых операций по проникновению», — отметили в сводке.
При этом продвижений у ВС РФ нет, а Институт изучения войны информирует об украинских контратаках на Купянском направлении. Подтвержденных успехов у оккупантов нет и в районе Боровой.
- • Дата публикации материала: 2 мая 2026 в 09:13;