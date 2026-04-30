РФ заявила об успехах на трех направлениях на Харьковщине – ISW

07:34   30.04.2026
Николь Костенко-Лагутина
В сводке 30 апреля аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили: россияне заявили об успехах сразу на трех направлениях в Харьковской области – Южно-Слобожанском, Купянском и Великобурлукском.

Так российский блогер утверждал: солдаты РФ смогли продвинуться на восток от Зыбиного – населенный пункт расположен на севере от Харькова.

«Командир украинской бригады, действовавшей на харьковском направлении, 29 апреля сообщил, что российские войска сталкиваются с трудностями при форсировании рек Северский Донец и Волчья. Командир сообщил, что российские войска испытывают нехватку человеческих ресурсов, поскольку российское военное командование разворачивает большое количество кенийских наемников», – отметили аналитики.

Также враг сообщал о продвижении оккупантов на севере от Амбарного на Великобурлукском направлении.

«Геолокационные кадры, опубликованные 29 апреля, показывают, как украинские войска атакуют российские позиции в северной Ковшаровке (юго-восточнее Купянска) после того, что, по оценке ISW, это было миссией по инфильтрации», – написали эксперты.

Помимо этого, враг писал об успехах на Купянщине. Согласно данным блогеров из РФ, россияне вторглись в восточную часть Купянска-Узлового.

