Новости Харькова — главное за 30 апреля: как прошла ночь

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:15

Тревога на Харьковщине звучала практически всю ночь

В 23:22 в Воздушных силах ВСУ предупредили о БпЛА, которые двигались с юга на юго-запад. На тот момент тревога в городе звучала уже несколько часов.

В 03:17 прозвучал отбой и тихо было недолго – уже в 03:42 тревога прозвучала вновь. Защитники неба сообщили: на регион опять летят беспилотники. На этот раз угроза возникла для Старого Салтова и Великого Бурлука. После чего на регион россияне выпустили авиабомбы.

Уже утром, в 05:45 дали отбой, а в 06:52 тревогу объявили вновь. По состоянию на 07:15 угроза обстрела сохраняется.