Новости Харькова — главное за 30 апреля: как прошла ночь

Общество 07:15   30.04.2026
Николь Костенко-Лагутина
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

Тревога на Харьковщине звучала практически всю ночь

В 23:22 в Воздушных силах ВСУ предупредили о БпЛА, которые двигались с юга на юго-запад. На тот момент тревога в городе звучала уже несколько часов.

В 03:17 прозвучал отбой и тихо было недолго – уже в 03:42 тревога прозвучала вновь. Защитники неба сообщили: на регион опять летят беспилотники. На этот раз угроза возникла для Старого Салтова и Великого Бурлука. После чего на регион россияне выпустили авиабомбы.

Уже утром, в 05:45 дали отбой, а в 06:52 тревогу объявили вновь. По состоянию на 07:15 угроза обстрела сохраняется.

Читайте также: Сегодня 30 апреля 2026: какой праздник и день в истории

Налет «шахедов» на Харьков и полет BMW на бешеной скорости – итоги 29 апреля
Налет «шахедов» на Харьков и полет BMW на бешеной скорости – итоги 29 апреля
29.04.2026, 23:15
Если исчезнет Печенежское водохранилище: последствия для Харькова и природы
Если исчезнет Печенежское водохранилище: последствия для Харькова и природы
29.04.2026, 17:51
Взрывы звучат в одном из районов Харькова – вспыхнул автомобиль (видео)
Взрывы звучат в одном из районов Харькова – вспыхнул автомобиль (видео)
29.04.2026, 21:56
Днем небольшой дождь. Прогноз погоды на 30 апреля в Харькове и области
Днем небольшой дождь. Прогноз погоды на 30 апреля в Харькове и области
29.04.2026, 19:58
Новости Харькова — главное за 29 апреля: город атаковали БпЛА, удар по Чугуеву
Новости Харькова — главное за 29 апреля: город атаковали БпЛА, удар по Чугуеву
29.04.2026, 22:28
РФ заявила об успехах на трех направлениях на Харьковщине – ISW
РФ заявила об успехах на трех направлениях на Харьковщине – ISW
30.04.2026, 07:34

Новости по теме:

29.04.2026
Налет «шахедов» на Харьков и полет BMW на бешеной скорости – итоги 29 апреля
29.04.2026
Новости Харькова — главное за 29 апреля: город атаковали БпЛА, удар по Чугуеву
28.04.2026
Погибшие в Чугуеве и взорвавший гранату в Харькове — итоги 28 апреля
28.04.2026
Новости Харькова — главное 28 апреля: жертвы в Чугуеве, кибербуллинг учителей
27.04.2026
Последствия урагана, армия РФ продвинулась на Купянщине – итоги 27 апреля


