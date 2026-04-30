Новости Харькова — главное за 30 апреля: как прошла ночь
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:15
Тревога на Харьковщине звучала практически всю ночь
В 23:22 в Воздушных силах ВСУ предупредили о БпЛА, которые двигались с юга на юго-запад. На тот момент тревога в городе звучала уже несколько часов.
В 03:17 прозвучал отбой и тихо было недолго – уже в 03:42 тревога прозвучала вновь. Защитники неба сообщили: на регион опять летят беспилотники. На этот раз угроза возникла для Старого Салтова и Великого Бурлука. После чего на регион россияне выпустили авиабомбы.
Уже утром, в 05:45 дали отбой, а в 06:52 тревогу объявили вновь. По состоянию на 07:15 угроза обстрела сохраняется.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: главные новости, новости, Харьков, хроника;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Новости Харькова — главное за 30 апреля: как прошла ночь», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
• Дата публикации материала: 30 апреля 2026 в 07:15;