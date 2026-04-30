Сегодня 30 апреля 2026: какой праздник и день в истории

30 апреля – День пограничника Украины. В этот день в 311 году вышел эдикт Галерия, которым христианам разрешили исповедовать свою религию в Римской империи. В 1789-м дал президентскую клятву первый президент США Джордж Вашингтон. У 1878-м Луи Пастер выступил с докладом в парижской Академии естественных наук, заложив основы асептики. В 1901 году в этот день родился Семен Кузнец – Нобелевский лауреат, учившийся в Харькове. В 1945-м покончили с собой Гитлер и Ева Браун. В 1975-м произошло падение Сайгона, завершившее Вьетнамскую войну. В 1986-м советская пресса впервые сообщила о катастрофе на ЧАЭС. В 2018-м в Украине вместо АТО ввели режим ООС. В 2023-м в Харькове открыли для посетителей зоопарк, закрытый до того из-за вторжения РФ.

Праздники и памятные даты 30 апреля

30 апреля – День пограничника Украины.

В мире – Всемирный день мобильности и доступности.

Также отмечают: Международный день джаза, День прически, Международный день свечника.

30 апреля в истории

30 апреля 311 года вышел Сердикийский эдикт – также известный как эдикт Галерия о веротерпимости. Хотя в истории этот документ чаще всего связывают с одним из римских императоров, издан он был от имени официальных руководителей римской тетрархии. Эдикт имел действительно цивилизационное значение. Он публично предоставил христианам право исповедовать свою религию в Римской империи после столетий гонений. Хотя это было сделано в очень интересной форме. Император не признавал существование христианского Бога.

Например, был в эдикте такой эпизод: «В конце концов, когда наш закон был обнародован таким образом, что они должны соблюдать античные постулаты, многие были подавлены страхом опасности, многие даже погибли. И все же, поскольку большинство из них настаивало на своем, и мы видели, что они не проявляли должного уважения и благоговения перед богами, даже не поклонялись собственному Богу, поэтому мы, учитывая нашу мягчайшую милость и постоянную привычку, по которой мы привыкли оказывать снисхождение всем, решили, что должны как можно скорее дать снисхождение и им, чтобы они снова стали христианами и могли проводить свои собрания, при условии, что они не делают ничего, что противоречит хорошему порядку. Но мы сообщим магистратам в другом письме, что им следует делать. Поэтому, ради этого нашего послабления, они должны молиться своему Богу за нашу безопасность, за безопасность республики и за свою собственную, чтобы республика могла оставаться невредимой со всех сторон, и чтобы они могли безопасно жить в своих домах».

Это был первый государственный шаг к легализации христианства – за два года до выхода Миланского эдикта, закрепившего и расширившего права этой религии.

30 апреля 1789 года первый президент США Джордж Вашингтон дал президентскую клятву на Библии. Вашингтон стал единственным президентом в истории Штатов, избранным единогласно. Подробнее.

30 апреля 1877 года французский поэт и изобретатель Шарль Кро передал Академии наук описание «палефона» – первого аппарата для записи и воспроизведения речи. Подробнее.

30 апреля 1878 года французский микробиолог Луи Пастер выступил со своим знаменитым докладом в парижской Академии естественных наук, заложив основы асептики. Подробнее.

30 апреля 1901 года родился Семен Кузнец (Саймон Смит) – лауреат Нобелевской премии, чья жизнь связана с Харьковом. Подробнее.

30 апреля 1945 года совершили двойное самоубийство немецкий «фюрер» Адольф Гитлер и его на тот момент уже жена Ева Браун. Подробнее.

30 апреля 1975 года произошло падение Сайгона, завершившее Вьетнамскую войну. Подробнее.

30 апреля 1986 года советская пресса впервые сообщила о катастрофе на ЧАЭС. Небольшой материал появился на страницах издания «Правда». Подробнее.

30 апреля 2018 года в 14:00 в Украине согласно решению СНБО и указу президента началась Операция Объединенных сил. Подробнее.

30 апреля 2023 года в Харькове почти через год после начала российского вторжения вновь заработал для посетителей городской зоопарк.

Церковный праздник 30 апреля

30 апреля чтят память апостола Иакова Зеведеева. Подробнее.

Народные приметы

Если утром пошел дождь, то день будет ясным.

Если у вишни летают пчелы, то будет много ягод.

Если пчелы летают большими стаями – меда будет мало, а если летают поодиночке – будет хороший урожай меда.

Что нельзя делать 30 апреля

Нельзя отправляться в дальний путь.

Нельзя вспоминать старые обиды.