Только для групповых экскурсий. Харьковский зоопарк заработал с 30 апреля

В зоопарк можно попасть только в составе групп во время экскурсий, сообщает «Суспільне Харків» со ссылкой на спикера зоопарка Жанну Сусло.

«К осмотру открыты все зоны. Вход бесплатный. В условиях военного положения посещение зоопарка может быть исключительно в составе организованных экскурсионных групп. Если будет воздушная тревога, экскурсия останавливается: зоопарк на время тревоги закрывается», — рассказала Жанна Сусло.

О графике работы зоопарка можно узнать на входе у администраторов.