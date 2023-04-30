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Только для групповых экскурсий. Харьковский зоопарк заработал с 30 апреля

Общество 18:07   30.04.2023
Оксана Якушко
Только для групповых экскурсий. Харьковский зоопарк заработал с 30 апреля

В зоопарк можно попасть только в составе групп во время экскурсий, сообщает «Суспільне Харків» со ссылкой на спикера зоопарка Жанну Сусло.

«К осмотру открыты все зоны. Вход бесплатный. В условиях военного положения посещение зоопарка может быть исключительно в составе организованных экскурсионных групп. Если будет воздушная тревога, экскурсия останавливается: зоопарк на время тревоги закрывается», — рассказала Жанна Сусло.

О графике работы зоопарка можно узнать на входе у администраторов.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 апреля 2023 в 18:07;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В зоопарк можно попасть только в составе групп во время экскурсий, сообщает «Суспільне Харків» со ссылкой на спикера зоопарка Жанну Сусло.".