Только для групповых экскурсий. Харьковский зоопарк заработал с 30 апреля
В зоопарк можно попасть только в составе групп во время экскурсий, сообщает «Суспільне Харків» со ссылкой на спикера зоопарка Жанну Сусло.
«К осмотру открыты все зоны. Вход бесплатный. В условиях военного положения посещение зоопарка может быть исключительно в составе организованных экскурсионных групп. Если будет воздушная тревога, экскурсия останавливается: зоопарк на время тревоги закрывается», — рассказала Жанна Сусло.
О графике работы зоопарка можно узнать на входе у администраторов.
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- • Дата публикации материала: 30 апреля 2023 в 18:07;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В зоопарк можно попасть только в составе групп во время экскурсий, сообщает «Суспільне Харків» со ссылкой на спикера зоопарка Жанну Сусло.".