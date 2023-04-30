Тільки для гуртових екскурсій. Харківський зоопарк запрацював з 30 квітня
До зоопарку можна потрапити лише у складі груп під час екскурсій, повідомляє «Суспільне Харків» із посиланням на спікера зоопарку Жанну Сусло.
“До огляду відкриті всі зони. Вхід безплатний. В умовах воєнного стану відвідування зоопарку може бути виключно у складі організованих екскурсійних груп. Якщо буде повітряна тривоги, екскурсія зупиняється: зоопарк на час тривоги зачиняється”, — розповіла Жанна Сусло.
Про графік роботи зоопарку можна дізнатися при вході в адміністраторів.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Квітня 2023 в 18:07;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "До зоопарку можна потрапити лише у складі груп під час екскурсій, повідомляє «Суспільне Харків» із посиланням на спікера зоопарку Жанну Сусло.".