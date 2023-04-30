Тільки для гуртових екскурсій. Харківський зоопарк запрацював з 30 квітня

До зоопарку можна потрапити лише у складі груп під час екскурсій, повідомляє «Суспільне Харків» із посиланням на спікера зоопарку Жанну Сусло.

“До огляду відкриті всі зони. Вхід безплатний. В умовах воєнного стану відвідування зоопарку може бути виключно у складі організованих екскурсійних груп. Якщо буде повітряна тривоги, екскурсія зупиняється: зоопарк на час тривоги зачиняється”, — розповіла Жанна Сусло.

Про графік роботи зоопарку можна дізнатися при вході в адміністраторів.