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Банкрутство харківського зоопарку: що відбувається з тваринами

Суспільство 08:05   11.04.2023
Оксана Горун
Банкрутство харківського зоопарку: що відбувається з тваринами

У харківському зоопарку після кількаденної паузи відреагували на повідомлення про банкрутство. Адміністрація повідомила, що процедуру ініціювало “Харківобленерго”.

“Масштабне вторгнення, розпочате 24 лютого минулого року стало викликом для всіх, і зоопарк не виключення. Зважаючи на складну ситуацію, у зоопарку утворилася заборгованість за спожиту електроенергію перед АТ «Харківобленерго». Заборгованість було погашено! Та попри всі домовленості, АТ «Харківобленерго» ініціювало банкрутство Харківського зоопарку, що викликало повне нерозуміння такого вчинку”, – сказано в заяві, яку опублікували на офіційній сторінці зоопарку у фейсбуці.

У зоопарку запевнили, що процедура банкрутства ніяк не впливає на роботу працівників та життя тварин.

“Працівники зоологічних відділів здійснюють щоденний догляд за тваринами, щоб вони відчували себе максимально комфортно, раціони тварин різноманітні та збалансовані”, – наголосили в повідомленні.

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    • Нагадаємо, Господарський суд Харківської області відкрив провадження у справах про банкрутство КП “Жилкомсервіс”, КП “Міськелектротранссервіс” та КО “Харківський зоологічний парк”. Мер Харкова Ігор Терехов пізніше заявив, що цей процес “нічого не означає для міста”.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Квітня 2023 в 08:05;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У харківському зоопарку після кількаденної паузи відреагували на повідомлення про банкрутство. Адміністрація повідомила, що процедуру ініціювало “Харківобленерго”".