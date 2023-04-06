Жилкомсервіс, міськелектротранс і зоопарк у Харкові просять визнати банкрутами
Господарський суд Харківської області відкрив провадження у справах про банкрутство КП “Жилкомсервіс”, КП “Міськелектротранссервіс” та КО “Харківський зоологічний парк”.
Про це пише ГО “Харківський антикорупційний центр” з посиланням на відповідні ухвали суду наприкінці березня.
Зокрема, 21 березня суд відкрив провадження у справі про банкрутство КП “Жилкомсервіс”. Підставою стала заява ФОП Олега Шевцова. Суд не лише схвалив провадження про банкрутство, а й визнав борг у 1,4 мільйона гривень, запровадив мораторій на задоволення вимог інших кредиторів та процедуру розпорядження майном КП, призначивши розпорядником майна Юрія Артюха. Попереднє засідання призначене на 11:10 4 травня.
“Юрій Артюх є співзасновником адвокатського об’єднання “Шкребець і партнери”. Це об’єднання протягом 2016 – 2023 років отримало від комунальних підприємств Харківської міськради близько 33 мільйонів гривень (з них 26,5 мільйонів від КП “Харківські теплові мережі”) щодо послуг з юридичного консультування та представництва”, – уточнюють у ХАЦ.
23 березня суд відкрив провадження у справі про банкрутство КП “Міськелектротранссервіс” – також за заявою Олега Шевцова. Суд ухвалив визнати вимоги щодо боргу, процентів річних та збитків від інфляції КП у розмірі близько мільйона гривень та запровадити процедуру розпорядження майном, призначивши арбітражним керуючим того ж Юрія Артюха з АО “Шкребець та партнери”. Попереднє засідання призначене на 14:00 18 травня.
29 березня суд ухвалив прийняти до розгляду заяву АТ “Харківобленерго” щодо відкриття провадження у справі про банкрутство КО “Харківський зоологічний парк”. Товариство в якості арбітражного керуючого запропонувало Сергія Кошовського (особа з таким ПІБ є депутатом Харківської облради від партії “Слуга народу”). Підготовче засідання призначене на 12:15 12 квітня.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Квітня 2023 в 20:00;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Господарський суд Харківської області відкрив провадження у справах про банкрутство КП “Жилкомсервіс”, КП “Міськелектротранссервіс” та КО “Харківський зоологічний парк”.".