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Зоопарк Харкова уклав першу угоду від початку війни на добудову «Планети мавп»

Суспільство 17:15   13.12.2022
Оксана Якушко
Зоопарк Харкова уклав першу угоду від початку війни на добудову «Планети мавп»

Комунальна організація «Харківський зоологічний парк» 12 грудня підписала угоду із ТОВ “Сіті-Дизайн” щодо авторського нагляду.

Про це стало відомо внаслідок моніторингу системи Прозоро, повідомляє ХАЦ.

Мова стосується авторського нагляду за виконанням будівельних робіт по об`єкту: «Добудова вольєрів для мавп в зоні «Планета мавп».

Це перший договір, який стосується реконструкції зоопарку і який уклали після початку повномасштабного вторгнення рф на територію України.

У 2017 році харківський зоопарк уклав з ТОВ «Трест Житлобуд-1» договір на 45,8 млн. грн. щодо реконструкції зони «Планета мавп».

У 2019 році харківський зоопарк уклав з ТОВ «Трест Житлобуд-1» два договори на загальну суму 175,4 млн. грн. щодо добудови вольєрів для мавп в зоні «Планета мавп». В 2021 році був підписаний ще один договір на 136 млн грн щодо добудови цієї зони.

Кошторисна вартість зоопарку до початку війни сягнула 2,8 млрд гривень.

ТОВ «Сіті-Дизайн» створене 7 жовтня 2016 року і . має відношення до колишнього головного архітектора міста Сергія Чечельницького та теперішної головної архітекторки – Тетяни Поліванової та їх фірми “Ароф”.

Засновником цього підприємства є Любов Тетельбаум. Раніше ХАЦ вже писав, що донька Тетяни Тетельбаум – Євгенія – вказана у соцмережах, як родичка засновниці ТОВ «Ароф» Майї Поліванової.

“Сіті-Дизайн” у цій закупівлі вказав контактний номер телефону – 380577632909. Цей ж телефон використовує ПП “Проектний центр “Харків-проект” Катерини Чечельницької. Наразі єдиним засновником залишилася Поліванова. Директором підприємства вказана Тетяна Каледіна.

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Автор: Оксана Якушко

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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Грудня 2022 в 17:15;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Комунальна організація «Харківський зоологічний парк» 12 грудня підписала угоду із ТОВ “Сіті-Дизайн” щодо авторського нагляду.".