Реконструкція Лопанської набережної триває: скільки ще витратить Харків

Суспільство 13:07   21.04.2026
Вікторія Яковенко
СКП “Харківзеленбуд” уклало договір на 1,44 млн грн з ТОВ “Хорда-ЮА” на розробку проєктної документації капремонту другої черги Лопанської набережної. Про це стало відомо із системи публічних закупівель “ProZorro”, повідомляє ГО “Харківський антикорупційний центр”.

Мова йде про частину набережної від Митрополичого скверу до вулиці Червоні Ряди, 16, уточнили антикорупціонери.

реконструкция Лопанской набережной
ХАЦ нагадав, що на початку квітня повідомляли про те, що департамент будівництва та шляхового господарства ХМР уклав два договори на загальну суму 143,6 млн грн з ТОВ “Науково виробнича фірма “Технології енергозбереження”, що займалось реконструкцією Лопанської набережної та провулку Лопанського.

“У двох договорах “фігурують” 148 архітектурно-бетонних виробів індивідуального виготовлення із захистом гідрофобними матеріалами на загальну суму 14,6 млн грн (кожен виріб коштував 96 800 – 99 600 грн), а також плити гранітні пиляні термооброблені на 40,5 млн грн (заплатили по 7429 – 7700 грн за “квадрат”). Тільки за ці дві позиції місто заплатило 55,1 млн грн”, – розповідали антикорупціонери.

У ХАЦ підкреслили, що загальна сума, яку Харків витратить на проєкт реконструкції Лопанської набережної, становить 255 млн грн.

Нагадаємо, в інтерв’ю МГ “Об’єктив” співзасновник ГО “Харківський антикорупційний центр” Євген Лісічкін виділив реконструкцію Лопанської набережної серед проєктів, “до яких багато питань”. Він вважає, що оновлення набережної, як і скверу біля Вічного вогню, – це іміджеві проєкти. Подібних у Харкові не було з моменту початку повномасштабного вторгнення РФ, а у 2025-му вони повернулися.

  Дата публікації матеріалу: 21 Квітня 2026 в 13:07;

