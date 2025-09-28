Сьогодні 28 вересня: яке свято та день в історії

28 вересня в Україні – День машинобудівника та День дошкілля (або День вихователя). У цей день 1978 року помер Папа Римський Іван Павло I, який пробув на престолі всього 34 дні. У 1939-му СРСР та Німеччина підписали “Договір про дружбу та кордон». У 1887-му почалася одна з найбільш смертоносних повеней в історії, яка забрала життя 900 тисяч людей. У 1864-му в Лондоні створили I Інтернаціонал. У 1651-му Богдан Хмельницький уклав Білоцерківський договір із поляками. У 1066-му почалося норманське завоювання Англії.

Свята та пам’ятні дати 28 вересня

28 вересня в Україні – День машинобудівника і День міста Краматорськ (обидва відзначають у четверту неділю вересня), Всеукраїнський день дошкілля або День вихователя та День міста Мелітополь (обидва – в останню неділю вересня).

У світі – Всесвітній день боротьби проти сказу, Міжнародний день загального доступу до інформації та Міжнародний день права знати.

Також відзначають: День свободи від голоду, Міжнародний день безпечного аборту, Всесвітній день здоров’я сітківки, Міжнародний день глухих та Всесвітній день річок (усі три відзначають в останню неділю вересня).

28 вересня в історії

28 вересня 1066 року на англійському узбережжі неподалік міста Певенсі висадилися війська Вільгельма Завойовника. З цього моменту почалося норманське завоювання Англії. Докладніше.

28 вересня 1651 року Богдан Хмельницький підписав Білоцерківський мирний договір із Річчю Посполитою. Докладніше.

28 вересня 1864 року у Лондоні заснували Міжнародне товариство робочих. Самі засновники назвали його Міжнародний Інтернаціонал, ще не знаючи, що він стане Першим Інтернаціоналом. Докладніше.

28 вересня 1887 року почалася повінь в Імперії Цінь (Китаї), яка забрала життя не менше 930 тисяч людей. За деякими оцінками жертв було до двох мільйонів. Докладніше.

28 вересня 1939 року міністри закордонних справ СРСР та Німеччини Молотов і Ріббентроп підписали “Німецько-радянський договір про дружбу і кордон”.

Ним закріпили за фактом поділ захопленої двома країнами-агресорками Польщі. Звичайно ж, загарбники на папері запевнили один одного, що їхнє завдання на окупованій території – “відновити мир і порядок”, а ще – “забезпечити народам, які там живуть, мирне існування, яке відповідає їхнім національним особливостям”. Кордон на території розірваної Польщі провели річками Західний Буг і Нарев (Нарва). Розподіл захоплених територій між СРСР та нацистською Німеччиною за укладеним договором відрізнявся від попередніх домовленостей, які були в таємному протоколі до пакту Молотова – Ріббентропа. Спочатку планувалося, що лінія розмежування між територіями, окупованими радянськими та нацистськими військами, пройде річками Нарев, Вісла та Сян.

“Лінія Пакту Молотова — Ріббентропа по Віслі була абсолютно незручна з погляду квазіетнофедерального устрою Радянського Союзу. Адже це межиріччя Вісли та Західного Бугу заселене переважно поляками. Куди б його включили в Радянському Союзі? Треба було створювати якусь республіку союзну чи автономну, і це був би недружній крок щодо Німеччини, – відзначив в інтерв’ю “Радіо Свобода” співробітник Інституту національної пам’яті Максим Майоров. – Тому Сталін сам запропонував уже в розвитку подій, про те, що ми віддаємо це Вісло-Бузьке межиріччя, а натомість переглядаємо загальну лінію поділу сфер впливу. Домовилися, що Литва, яка досі була у німецькій сфері впливу, перейде в радянську зону впливу. На цьому і погодилися”.

Попри заяви радянського керівництва про “захист українців”, насправді при розподілі частина етнічних українських земель залишилася окупованою нацистами – насамперед Холмщина. Таємні протоколи до договору регулювали майбутній “обмін населенням” між СРСР та Німеччиною, а також – майбутні спільні дії щодо придушення польського національного руху.

У спільній заяві загарбники стверджували, що “підписаним сьогодні договором остаточно врегулювали питання, що виникли внаслідок розпаду Польської держави, і таким чином створили міцний фундамент для тривалого миру в Східній Європі”.

Вони також заявили: “відповідальність за продовження війни” нестимуть Англія та Франція. А якщо ці країни, що вступилися за Польщу, продовжать воювати, то уряди Німеччини та СРСР “консультуватимуться один з одним щодо необхідних заходів”. Ріббентроп після підписання договору зробив окрему заяву, зокрема наголосив: “німецько-радянська дружба тепер встановлена ​​остаточно”.

28 вересня 1978 року помер Папа Римський Іван Павло I (Альбіно Лучані). Докладніше.

Церковне свято 28 вересня

28 вересня вшановують пам’ять преподобного Харитона Сповідника. Докладніше.

Народні прикмети

Погожий день 28 вересня – до холодної та сніжної зими.

Якщо в цей день холодний вітер, то наступне літо буде теплим.

Що не можна робити 28 вересня

Не можна займатися домашніми справами та прибиранням.

Не бажано виходити у двір і навіть за поріг.

Не можна ділитися планами та перераховувати гроші.