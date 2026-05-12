Сьогодні 12 травня 2026: яке свято та день в історії

12 травня – Міжнародний день медсестри. У цей день 996 року в Києві освятили Десятинну церкву — перший відомий кам’яний храм Київської Русі. У 1797-му завершила своє більш ніж тисячолітнє існування Венеціанська республіка. У 1820-му народилася медсестра Флоренс Найтінгейл, яка здійснила революцію в сестринській справі. У 1926-му стався військовий переворот у Польщі. У 1937-му коронували короля Великої Британії Георга IV. У 1954-му Україна стала членом ЮНЕСКО. У 2007-му Вєрка Сердючка посіла друге місце на “Євробаченні”. У 2024-му в публічній площині розпочався скандал навколо фортифікацій на Харківщині.

Свята та пам’ятні дати 12 травня

12 травня у світі – Міжнародний день медичної сестри.

Також сьогодні: Міжнародний день запобігання синдрому хронічної втоми, Міжнародний день здоров’я рослин, Міжнародний день поінформованості про хронічні імунологічні й неврологічні захворювання, День одометра або спідометра, Всесвітній день обізнаності про фіброміалгію, Міжнародний день поширення інформації про міалгічний енцефаломієліт.

12 травня в історії

12 травня 996 року (згідно з літописами) в Києві освятили Десятинну церкву — перший відомий кам’яний храм Київської Русі. Свою назву церква отримала тому, що збудована була на десяту частину (десятину) від прибутків великого князя Київського Володимира Святославича. Князь Володимир, відомий як хреститель Русі, сам охрестився незадовго до будівництва цієї церкви – в 988 році. Хрещення Володимир приймав у візантійському Корсуні (наразі це Херсонес Таврійський у Криму). І саме звідти привезли мозаїки, фрески та мармурові плити для оздоблення першої кам’яної церкви в столиці Київської Русі.

«Стосовно того, хто будував Десятинну церкву, річ у тім, що на Русі до прийняття християнства не було традицій кам’яного будівництва. Отже, треба було запрошувати майстрів із Візантії для того, щоб вони впровадили це будівництво. І літопис прямо вказує, що Володимир запросив майстрів «із грек» для виконання цього проєкту. Зрозуміло, що їм тут довелося навчати місцевих майстрів цьому ремеслу», – розповідає археолог Віталій Козюба.

Крім каміння, для будівництва використовували цеглу, яку створювали на місці, обпікаючи глину, та мармур, який привозили з Криму та сучасної Туреччини. Також у церкві була надзвичайна новинка того часу – скляні віконця. Чи виробляли їх на місці, чи привозили з Візантії – однозначної думки в істориків немає.

Також немає єдиного уявлення того, як саме виглядала церква. Її зображень не збереглося. Тож різні архітектори уявляють собі різні варіанти реконструкції. Одне з бачень запропонував Дмитро Матяш – засновник ГО «єМузей». Наразі на стенді, що знаходиться біля місця розкопок Десятинної церкви на вулиці Володимирській, є QR-код, посилання з якого надає можливість побачити старовинний храм у доповненій реальності.

Історична цінність церкви – ще й у тому, що в ній була усипальниця самого князя Володимира та його дружини – візантійської принцеси Анни. Також сюди перенесли з Вишгорода прах першої християнської правительки Київської Русі – княгині Ольги, яка доводилася бабкою князю Володимиру.

Старовинний храм пережив пожежу в XI столітті та був відновлений. Після того Десятинну церкву грабували війська князів-загарбників – Андрія Боголюбського та Рюрика Ростиславича. А остаточно знищили орди хана Батия, які захопили Київ. Датою руйнації вважають 6 грудня 1240 року.

12 травня 1797 року завершила своє більш ніж тисячолітнє існування Венеціанська республіка. Цього дня її керівництво прийняло ультиматум генерала Наполеона Бонапарта. Докладніше.

12 травня 1820 року народилася майбутня англійська медсестра Флоренс Найтінгейл. Вона докорінно змінила сестринську справу. Докладніше.

12 травня 1926 року розпочався державний переворот (так званий “Майський переворот”) у Польщі під керівництвом Юзефа Пілсудського. Докладніше.

12 травня 1935 року Юзеф Пілсудський помер.

12 травня 1954 року Україна (тоді – Українська РСР) стала членом ЮНЕСКО.

12 травня 2007 року український актор та співак Андрій Данилко (в образі Вєрки Сердючки) заспівав на Євробаченні “Раша гудбай” (що через гучний скандал намагався видати за “Лаша тумбай”). Він посів друге місце на пісенному конкурсі.

12 травня 2024 року в публічній площині розпочався скандал навколо фортифікацій на Харківщині. Докладніше.

Церковне свято 12 травня

12 травня вшановують пам’ять святителя Епіфанія, єпископа Кіпрського. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо з’явилося багато хрущів, то літо буде посушливим.

Гроза 12 травня віщує тривалу негоду.

Якщо ніч ясна, а місяць яскравий, це – до частих дощів у червні.

Якщо на заході сонця ясно і безвітряно, то найближчими днями буде хороша погода.

Якщо багато бджіл з’явилося – до хорошого врожаю овочів.

Що не можна робити 12 травня

Не можна важко фізично працювати.

Не можна скупитися – якщо вас щось попросили позичити, потрібно виконати прохання.