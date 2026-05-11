Новини Харкова — головне 11 травня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:04

Тривога в Харкові безперервно лунала всю ніч

Тривогу в Харкові оголосили о 00:21. Про загрози в Повітряних силах не інформували. Проте моніторингові ТГ-канали зафіксували БпЛА курсом на Прудянку. Після цього безпілотники почали літати у передмісті – переважно у північній частині області. Так загрози удару періодично виникали для Черкаської Лозової, Малої Данилівки та Дергачів.

Інформації про “прильоти” не було. Відбій тривоги оголосили вже вранці, о 06:59. Станом на 07:04 у Харкові та області “тихо”.