Новини Харкова — головне 11 травня: як минула ніч

Події 07:04   11.05.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

Тривога в Харкові безперервно лунала всю ніч

Тривогу в Харкові оголосили о 00:21. Про загрози в Повітряних силах не інформували. Проте моніторингові ТГ-канали зафіксували БпЛА курсом на Прудянку. Після цього безпілотники почали літати у передмісті – переважно у північній частині області. Так загрози удару періодично виникали для Черкаської Лозової, Малої Данилівки та Дергачів.

Інформації про “прильоти” не було. Відбій тривоги оголосили вже вранці, о 06:59. Станом на 07:04 у Харкові та області “тихо”.

