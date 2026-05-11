Новини Харкова — головне 11 травня: як минула ніч
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:04
Тривога в Харкові безперервно лунала всю ніч
Тривогу в Харкові оголосили о 00:21. Про загрози в Повітряних силах не інформували. Проте моніторингові ТГ-канали зафіксували БпЛА курсом на Прудянку. Після цього безпілотники почали літати у передмісті – переважно у північній частині області. Так загрози удару періодично виникали для Черкаської Лозової, Малої Данилівки та Дергачів.
Інформації про “прильоти” не було. Відбій тривоги оголосили вже вранці, о 06:59. Станом на 07:04 у Харкові та області “тихо”.
Читайте також: Сьогодні 11 травня 2026: яке свято та день в історії
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Суспільство, Україна, Харків; Теги: головні новини, новини, Харків, хроника;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Новини Харкова — головне 11 травня: як минула ніч», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 11 Травня 2026 в 07:04;