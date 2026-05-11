ISW: РФ обстрілює північ Харківщини ракетами, запускаючи їх з гелікоптерів

Україна 07:47   11.05.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Російський блогер розповів, що ЗС РФ запускають ракети “Бандероль” на базі безпілотників “Оріон” з гелікоптерів. Про це розповіли у зведенні 11 травня в Інституті вивчення війни (ISW). 

Використовуючи таку тактику, пояснив він, гелікоптери Мі-28, які несуть ракети, не потрапляють у зону роботи української ППО.

“Блогер стверджував, що російські війська ввели безпілотні наземні транспортні засоби, які можуть перевозити до 20 кілограмів для логістики. Блогер стверджував, що використання тактики інфільтрації малими групами розширило зону наступу роти до 1,5 кілометра, а батальйону – до трьох-чотирьох кілометрів”, – передають в ISW.

Тим часом аналітики зафіксували успіхи ЗСУ на Борівському напрямку.

“Геолокаційні кадри, опубліковані 9 травня, показують, як російські війська обстрілюють окупований Україною окоп у лісистій місцевості на південний захід від Сергіївки, що свідчить про те, що поблизу українських позицій у цьому районі, ймовірно, немає російських позицій”, – зазначили експерти.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
