ISW: ВС РФ обстреливают север Харьковщины ракетами, запуская их с вертолетов

Российский блогер рассказал, что ВС РФ запускают ракеты «Бандероль» на базе беспилотников «Орион» с вертолетов. Об этом рассказали в сводке 11 мая в Институте изучения войны (ISW).

Используя такую тактику, объяснил он, вертолеты Ми-28, которые несут ракеты, не попадают в зону работы украинской ПВО.

«Блогер утверждал, что российские войска ввели беспилотные наземные транспортные средства, которые могут перевозить до 20 килограммов для логистики. Блогер утверждал, что использование тактики инфильтрации малыми группами расширило зону наступления роты до 1,5 километра, а батальона — до трех-четырех километров», – передают в Институте изучения войны.

Тем временем аналитики зафиксировали успехи ВСУ на Боровском направлении.

«Геолокационные кадры, опубликованные 9 мая, показывают, как российские войска обстреливают оккупированный Украиной окоп в лесистой местности юго-западнее Сергеевки, что свидетельствует о том, что вблизи украинских позиций в этом районе, вероятно, нет российских позиций», – отметили эксперты.

