ISW: ВС РФ обстреливают север Харьковщины ракетами, запуская их с вертолетов
Российский блогер рассказал, что ВС РФ запускают ракеты «Бандероль» на базе беспилотников «Орион» с вертолетов. Об этом рассказали в сводке 11 мая в Институте изучения войны (ISW).
Используя такую тактику, объяснил он, вертолеты Ми-28, которые несут ракеты, не попадают в зону работы украинской ПВО.
«Блогер утверждал, что российские войска ввели беспилотные наземные транспортные средства, которые могут перевозить до 20 килограммов для логистики. Блогер утверждал, что использование тактики инфильтрации малыми группами расширило зону наступления роты до 1,5 километра, а батальона — до трех-четырех километров», – передают в Институте изучения войны.
Тем временем аналитики зафиксировали успехи ВСУ на Боровском направлении.
«Геолокационные кадры, опубликованные 9 мая, показывают, как российские войска обстреливают оккупированный Украиной окоп в лесистой местности юго-западнее Сергеевки, что свидетельствует о том, что вблизи украинских позиций в этом районе, вероятно, нет российских позиций», – отметили эксперты.
Читайте также: Российские БпЛА атаковали предприятие и авто переселенца в Харьковской области
Новости по теме:
- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, аналитики, институт изучения войны, фронт, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «ISW: ВС РФ обстреливают север Харьковщины ракетами, запуская их с вертолетов», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 11 мая 2026 в 07:47;