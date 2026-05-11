Live

ISW: ВС РФ обстреливают север Харьковщины ракетами, запуская их с вертолетов

Украина 07:47   11.05.2026
Николь Костенко-Лагутина
ISW: ВС РФ обстреливают север Харьковщины ракетами, запуская их с вертолетов

Российский блогер рассказал, что ВС РФ запускают ракеты «Бандероль» на базе беспилотников «Орион» с вертолетов. Об этом рассказали в сводке 11 мая в Институте изучения войны (ISW). 

Используя такую тактику, объяснил он, вертолеты Ми-28, которые несут ракеты, не попадают в зону работы украинской ПВО.

«Блогер утверждал, что российские войска ввели беспилотные наземные транспортные средства, которые могут перевозить до 20 килограммов для логистики. Блогер утверждал, что использование тактики инфильтрации малыми группами расширило зону наступления роты до 1,5 километра, а батальона — до трех-четырех километров», – передают в Институте изучения войны.

Тем временем аналитики зафиксировали успехи ВСУ на Боровском направлении.

«Геолокационные кадры, опубликованные 9 мая, показывают, как российские войска обстреливают оккупированный Украиной окоп в лесистой местности юго-западнее Сергеевки, что свидетельствует о том, что вблизи украинских позиций в этом районе, вероятно, нет российских позиций», – отметили эксперты.

Читайте также: Российские БпЛА атаковали предприятие и авто переселенца в Харьковской области

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Дожди, гроза, туман. Прогноз погоды на 11 мая в Харькове и области
Дожди, гроза, туман. Прогноз погоды на 11 мая в Харькове и области
10.05.2026, 19:38
Взрыв в Харькове — в Киевском районе вспыхнул пожар
Взрыв в Харькове — в Киевском районе вспыхнул пожар
10.05.2026, 18:33
Новости Харькова — главное 11 мая: как прошла ночь
Новости Харькова — главное 11 мая: как прошла ночь
11.05.2026, 07:04
Новости Харькова — главное 10 мая: 8 пострадавших, бои на севере области
Новости Харькова — главное 10 мая: 8 пострадавших, бои на севере области
10.05.2026, 22:08
Сегодня 11 мая 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 11 мая 2026: какой праздник и день в истории
11.05.2026, 06:00
ISW: ВС РФ обстреливают север Харьковщины ракетами, запуская их с вертолетов
ISW: ВС РФ обстреливают север Харьковщины ракетами, запуская их с вертолетов
11.05.2026, 07:47

Новости по теме:

09.05.2026
ВСУ, вероятно, уничтожили все позиции РФ в центре Купянска – анализ ISW
03.05.2026
ISW: у РФ начались проблемы с наступлением на Великобурлукском направлении
02.05.2026
ВС РФ провели операцию по инфильтрации на Харьковском направлении — ISW
30.04.2026
РФ заявила об успехах на трех направлениях на Харьковщине – ISW
24.04.2026
Герасимов опять соврал? ISW о полной оккупации Луганской области


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «ISW: ВС РФ обстреливают север Харьковщины ракетами, запуская их с вертолетов», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 11 мая 2026 в 07:47;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об этом рассказали в сводке 11 мая в Институте изучения войны (ISW). ".