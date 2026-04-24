Герасимов опять соврал? ISW о полной оккупации Луганской области
В сводке 24 апреля аналитики Института изучения войны (ISW) проанализировали ситуацию на фронте в Харьковской и Луганской областях.
В частности, в ISW напомнили, что начальник российского Генштаба Валерий Герасимов сообщил: РФ якобы контролирует Новоегоровку, Надежду и Грековку – населенные пункты расположены на юго-востоке от Боровой. Однако, согласно заявлениям 3-го армейского корпуса Сухопутных войск ВСУ, эти территории контролируют СОУ. А значит полная оккупация Луганской области на данный момент не подтверждена.
Также аналитики напомнили, что россияне все еще пытаются давить на тыл ВСУ и нарушать логистику между Сумами и Харьковом. На это указывают постоянные удары по Богодухову, которые продолжаются уже несколько дней.
Дата публикации материала: 24 апреля 2026 в 07:50;