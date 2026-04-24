Live

Новости Харькова — главное 24 апреля: как прошла ночь

08:11   24.04.2026
Николь Костенко-Лагутина
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:11

Тяжелее было на Купянщине: Генштаб о сутках на фронте

Утром 24 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что в течение минувших суток на Харьковщине было 15 боестолкновений.

На Южно-Слобожанском направлении зафиксировали шесть атак врага в районе Бочкового, Зеленого и Синельниково. На Купянском – оккупанты пытались прорваться девять раз около Радьковки, Подолов, Куриловки, Новоосиново и Глушковки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 194 боевых столкновения. Вчера противник нанес один ракетный удар, применил две ракеты, совершил 83 авиационных удара, сбросив 277 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 6620 дронов-камикадзе и осуществил 2757 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 155 из реактивных систем залпового огня», – добавили в Генштабе.

07:15

Как прошла ночь в Харькове и области

Дважды за ночь звучала тревога в Харькове. Первый раз — из-за российских БпЛА. Беспилотники кружили на севере региона в районе Русских Тишков. Это тревога продлилась недолго — уже в 01:58 дали отбой.

А в 02:28 тревогу объявили повторно. На этот раз в Воздушных силах ВСУ зафиксировали активность вражеской авиации на северо-восточном направлении.

По состоянию на 07:15 в Харькове и области тихо. Информации о новых угрозах не было. Также не сообщали о «прилетах» в городе.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Новости Харькова — главное 24 апреля: как прошла ночь», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
