Новости Харькова — главное 24 апреля: как прошла ночь

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:11

Тяжелее было на Купянщине: Генштаб о сутках на фронте

Утром 24 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что в течение минувших суток на Харьковщине было 15 боестолкновений.

На Южно-Слобожанском направлении зафиксировали шесть атак врага в районе Бочкового, Зеленого и Синельниково. На Купянском – оккупанты пытались прорваться девять раз около Радьковки, Подолов, Куриловки, Новоосиново и Глушковки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 194 боевых столкновения. Вчера противник нанес один ракетный удар, применил две ракеты, совершил 83 авиационных удара, сбросив 277 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 6620 дронов-камикадзе и осуществил 2757 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 155 из реактивных систем залпового огня», – добавили в Генштабе.

07:15

Как прошла ночь в Харькове и области

Дважды за ночь звучала тревога в Харькове. Первый раз — из-за российских БпЛА. Беспилотники кружили на севере региона в районе Русских Тишков. Это тревога продлилась недолго — уже в 01:58 дали отбой.

А в 02:28 тревогу объявили повторно. На этот раз в Воздушных силах ВСУ зафиксировали активность вражеской авиации на северо-восточном направлении.

По состоянию на 07:15 в Харькове и области тихо. Информации о новых угрозах не было. Также не сообщали о «прилетах» в городе.