КАБы и дроны прилетали по Харьковщине: последствия обстрелов

В утренней сводке начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что за сутки оккупанты обстреляли три населенных пункта на Харьковщине.

«В результате обстрела в пос. Казачья Лопань Дергачевской громады пострадала 68-летняя женщина. В результате взрыва неизвестного устройства в г. Харьков пострадал 43-летний мужчина», – уточнил начальник ХОВА.

За сутки по области ударило такое вооружение:

два КАБа;

два БпЛА типа «Герань-2»;

fpv-дрон;

десять БпЛА (тип встановлюється).

Из-за «прилетов» есть разрушения гражданской инфраструктуры в Харьковском и Чугуевском районах области.