КАБы и дроны прилетали по Харьковщине: последствия обстрелов
Фото: ХОВА
В утренней сводке начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что за сутки оккупанты обстреляли три населенных пункта на Харьковщине.
«В результате обстрела в пос. Казачья Лопань Дергачевской громады пострадала 68-летняя женщина. В результате взрыва неизвестного устройства в г. Харьков пострадал 43-летний мужчина», – уточнил начальник ХОВА.
За сутки по области ударило такое вооружение:
- два КАБа;
- два БпЛА типа «Герань-2»;
- fpv-дрон;
- десять БпЛА (тип встановлюється).
Из-за «прилетов» есть разрушения гражданской инфраструктуры в Харьковском и Чугуевском районах области.
Читайте также: Тяжелее было на Купянщине: Генштаб о сутках на фронте
Новости по теме:
• Дата публикации материала: 24 апреля 2026 в 08:26;