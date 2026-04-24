КАБы и дроны прилетали по Харьковщине: последствия обстрелов

Происшествия 08:26   24.04.2026
Николь Костенко-Лагутина
В утренней сводке начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что за сутки оккупанты обстреляли три населенных пункта на Харьковщине. 

«В результате обстрела в пос. Казачья Лопань Дергачевской громады пострадала 68-летняя женщина. В результате взрыва неизвестного устройства в г. Харьков пострадал 43-летний мужчина», – уточнил начальник ХОВА.

За сутки по области ударило такое вооружение:

  • два КАБа;
  • два БпЛА типа «Герань-2»;
  • fpv-дрон;
  • десять БпЛА (тип встановлюється).

Из-за «прилетов» есть разрушения гражданской инфраструктуры в Харьковском и Чугуевском районах области.

Читайте также: Тяжелее было на Купянщине: Генштаб о сутках на фронте

Полторы тысячи домов в Харькове останутся без света в субботу — адреса
Полторы тысячи домов в Харькове останутся без света в субботу — адреса
23.04.2026, 17:29
Новости Харькова — главное 24 апреля: как прошла ночь
Новости Харькова — главное 24 апреля: как прошла ночь
24.04.2026, 08:11
Какие дороги на Харьковщине должны восстановить уже до 1 июня
Какие дороги на Харьковщине должны восстановить уже до 1 июня
23.04.2026, 21:00
Предупреждение для жителей Харькова и области: будет опасная погода
Предупреждение для жителей Харькова и области: будет опасная погода
23.04.2026, 13:33
Заморозки, мокрый снег и шквалы: погода в Харькове и области на 24 апреля
Заморозки, мокрый снег и шквалы: погода в Харькове и области на 24 апреля
23.04.2026, 19:35
Апрель вновь удивляет – в Харькове и области опять идет снег (фото/видео)
Апрель вновь удивляет – в Харькове и области опять идет снег (фото/видео)
24.04.2026, 09:05

Новости по теме:

21.04.2026
Тактика обстрелов несколько изменилась, констатировал Синегубов
21.04.2026
Активизация РФ на Купянщине: за сутки ВСУ отбили 17 атак россиян
21.04.2026
РФ атаковала админздание в Харькове – что известно (дополнено)
20.04.2026
Массированную атаку БпЛА пережила ночью Харьковщина
20.04.2026
За сутки воины ВСУ отбили 20 штурмов россиян – Генштаб ВСУ


Если вам интересна новость: «КАБы и дроны прилетали по Харьковщине: последствия обстрелов», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

