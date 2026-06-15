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Ночная атака на Харьков: имена погибших спасателей, состояние пострадавших 📹

Общество 12:13   15.06.2026
Виктория Яковенко
Ночная атака на Харьков: имена погибших спасателей, состояние пострадавших 📹

Ночью Харьков пережил массированный обстрел. В результате ударов погибли пять человек, среди них — четверо работников ГСЧС, 13 человек пострадали. Последствия «прилетов» еще ликвидируют.

По данным ГСЧС Украины, из-за вражеского удара в городе погибли:

  • командир отделения, главный мастер-сержант службы гражданской защиты Дмитрий Бойко;
  • пожарный-спасатель, сержант службы гражданской защиты Даниил Тищенко;
  • пожарный-спасатель, сержант службы гражданской защиты Сергей Маковецкий;
  • водитель, мастер-сержант службы гражданской защиты Вадим Зинченко.
погибшие спасатели в Харькове
Фото: ГСЧС Украины

«Они до последнего оставались в строю, исполняя свой служебный долг. Преданные присяге, мужественные и несокрушимые, они навсегда останутся в нашей памяти, памяти своих побратимов, родных, друзей и всех украинцев», — пишут в ГСЧС.

В частности, Вадим Зинченко 1983 года рождения родился и вырос в Золочеве, сообщает издание «Заря».

«Здесь создал семью, с женой они воспитали дочь. Его любили и уважали коллеги, друзья, соседи, потому что у него было доброе сердце и золотые руки. В свободное от основной работы время он помогал людям ремонтировать автомобили, давая транспорту вторую жизнь», — говорится в сообщении.

Начальник ХОВА Олег Синегубов информирует, что в результате атаки 13 человек пострадали. Четверо госпитализированы: двое мужчин находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации, две женщины — в стабильном состоянии. Также в больнице находится одномесячный ребенок.

На местах «прилетов» еще тушат пожары, добавляет Синегубов.

Видео: Олег Синегубов

«После этого приступим к детальному обследованию территории, чтобы убедиться, что под завалами не остались люди. Враг применил циничную тактику повторного удара. Сначала атаковал город ударными беспилотниками, а затем целенаправленно нанес несколько ракетных ударов по людям, которые ликвидировали последствия предыдущей атаки», — добавил начальник ХОВА.

удар по Харькову
Фото: Олег Синегубов
удар по Харькову
Фото: Олег Синегубов
Фото: Олег Синегубов
удар по Харькову
Фото: Олег Синегубов

Напомним, ночью 15 июня Харьков пережил массированную атаку. Сначала армия РФ выпустила БпЛА. Около 1:30 под ударом оказались Холодногорский и Шевченковский районы. Затем, по данным директора департамента чрезвычайных ситуаций Богдана Гладких, враг запустил четыре баллистических ракеты, предварительно «Искандер-М». В результате «прилета» погибли четыре спасателя и работник департамента чрезвычайных ситуаций, которые ликвидировали последствия удара в Холодногорском районе, информировали в Харьковской областной прокуратуре. 13 человек получили ранения.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 15 июня 2026 в 12:13;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью Харьков пережил массированный обстрел. В результате ударов погибли пять человек, среди них — четверо работников ГСЧС, 13 человек пострадали.".