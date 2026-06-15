Ночная атака на Харьков: имена погибших спасателей, состояние пострадавших 📹
Ночью Харьков пережил массированный обстрел. В результате ударов погибли пять человек, среди них — четверо работников ГСЧС, 13 человек пострадали. Последствия «прилетов» еще ликвидируют.
По данным ГСЧС Украины, из-за вражеского удара в городе погибли:
- командир отделения, главный мастер-сержант службы гражданской защиты Дмитрий Бойко;
- пожарный-спасатель, сержант службы гражданской защиты Даниил Тищенко;
- пожарный-спасатель, сержант службы гражданской защиты Сергей Маковецкий;
- водитель, мастер-сержант службы гражданской защиты Вадим Зинченко.
«Они до последнего оставались в строю, исполняя свой служебный долг. Преданные присяге, мужественные и несокрушимые, они навсегда останутся в нашей памяти, памяти своих побратимов, родных, друзей и всех украинцев», — пишут в ГСЧС.
В частности, Вадим Зинченко 1983 года рождения родился и вырос в Золочеве, сообщает издание «Заря».
«Здесь создал семью, с женой они воспитали дочь. Его любили и уважали коллеги, друзья, соседи, потому что у него было доброе сердце и золотые руки. В свободное от основной работы время он помогал людям ремонтировать автомобили, давая транспорту вторую жизнь», — говорится в сообщении.
Начальник ХОВА Олег Синегубов информирует, что в результате атаки 13 человек пострадали. Четверо госпитализированы: двое мужчин находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации, две женщины — в стабильном состоянии. Также в больнице находится одномесячный ребенок.
На местах «прилетов» еще тушат пожары, добавляет Синегубов.
Видео: Олег Синегубов
«После этого приступим к детальному обследованию территории, чтобы убедиться, что под завалами не остались люди. Враг применил циничную тактику повторного удара. Сначала атаковал город ударными беспилотниками, а затем целенаправленно нанес несколько ракетных ударов по людям, которые ликвидировали последствия предыдущей атаки», — добавил начальник ХОВА.
Напомним, ночью 15 июня Харьков пережил массированную атаку. Сначала армия РФ выпустила БпЛА. Около 1:30 под ударом оказались Холодногорский и Шевченковский районы. Затем, по данным директора департамента чрезвычайных ситуаций Богдана Гладких, враг запустил четыре баллистических ракеты, предварительно «Искандер-М». В результате «прилета» погибли четыре спасателя и работник департамента чрезвычайных ситуаций, которые ликвидировали последствия удара в Холодногорском районе, информировали в Харьковской областной прокуратуре. 13 человек получили ранения.
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- • Дата публикации материала: 15 июня 2026 в 12:13;