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Пятеро спасателей погибли, пострадали гражданские: ночью россияне били БпЛА

Происшествия 07:10   15.06.2026
Николь Костенко-Лагутина
Пятеро спасателей погибли, пострадали гражданские: ночью россияне били БпЛА

Ночью 15 июня Харьков пережил массированную атаку БпЛА. Под ударами был Холодногорский и Шевченковский районы. 

Первые «прилеты» были около 01:30. Мэр Игорь Терехов уточнил: враг атакует Холодногорский район. После чего начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил: пострадали трое мужчин.

«Взрывные травмы получили 40-летний и 30-летний мужчины. В тяжелом состоянии пострадавшие в настоящее время госпитализированы. Медики оказывают неотложную помощь 36-летнему мужчине», – написал начальник ХОВА.

Также ВС РФ обстреляли Шевченковский район – по информации мэра, «прилетело» возле жилых домов. Там пострадала 34-летняя женщина, ее госпитализировали.

Позже министр МВД Игорь Клименко сообщил: во время тушения пожара в Харькове погибли пятеро спасателей, еще пять – ранены. Трагедия произошла в результате повторного российского удара.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 15 июня 2026 в 07:10;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью 15 июня Харьков пережил массированную атаку БпЛА. Под ударами был Холодногорский и Шевченковский районы. ".