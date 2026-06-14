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Последствия удара по Художественному музею в Харькове (фото, видео)

Происшествия 21:12   14.06.2026
Оксана Якушко
Последствия удара по Художественному музею в Харькове (фото, видео)

Россияне нанесли удар по объекту культурного и исторического наследия – Харьковскому художественному музею.

Около 18:05 российский БпЛА, предварительно типа Герань-2, попал в музей в центре Харькова, сообщила областная прокуратура.

«Сегодня днем ​​в результате атаки БпЛА в Харькове загорелось здание художественного музея. Огонь охватил более 1200 кв. м. По предварительным данным, пострадали 4 человека, из них один ребенок. К эвакуации музейных экспонатов присоединились спасатели, коммунальщики, руководство города, волонтеры и неравнодушные харьковчане», — сообщила ГСЧС Украины.

Специалисты КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие» устраняют последствия вечерней российской атаки, в результате которой был поврежден художественный музей.

Здание музея, построенное по проекту архитектора Алексея Бекетова, является одним из выдающихся исторических сооружений города.

Фото: ХГС
Фото: ХГС
Фото: ХГС

Как сообщала ранее МГ «Объектив», вечером 14 июня россияне атаковали Харьков БпЛА, ударили по Киевскому и Холодногорскому району. Позднее стало известно, что удар пришелся по Художественному музею, экспонаты оттуда эвакуировали спасатели ГСЧС и команда мэра Игоря Терехова. В результате пострадали пятеро человек, среди них месячный ребенок.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 14 июня 2026 в 21:12;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне нанесли удар по объекту культурного и исторического наследия – Харьковскому художественному музею.".