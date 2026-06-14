Последствия удара по Художественному музею в Харькове (фото, видео)
Россияне нанесли удар по объекту культурного и исторического наследия – Харьковскому художественному музею.
Около 18:05 российский БпЛА, предварительно типа Герань-2, попал в музей в центре Харькова, сообщила областная прокуратура.
«Сегодня днем в результате атаки БпЛА в Харькове загорелось здание художественного музея. Огонь охватил более 1200 кв. м. По предварительным данным, пострадали 4 человека, из них один ребенок. К эвакуации музейных экспонатов присоединились спасатели, коммунальщики, руководство города, волонтеры и неравнодушные харьковчане», — сообщила ГСЧС Украины.
Специалисты КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие» устраняют последствия вечерней российской атаки, в результате которой был поврежден художественный музей.
Здание музея, построенное по проекту архитектора Алексея Бекетова, является одним из выдающихся исторических сооружений города.
Как сообщала ранее МГ «Объектив», вечером 14 июня россияне атаковали Харьков БпЛА, ударили по Киевскому и Холодногорскому району. Позднее стало известно, что удар пришелся по Художественному музею, экспонаты оттуда эвакуировали спасатели ГСЧС и команда мэра Игоря Терехова. В результате пострадали пятеро человек, среди них месячный ребенок.
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- • Дата публикации материала: 14 июня 2026 в 21:12;