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Взрывы в Харькове вечером 14 июня: куда «прилетело»

Происшествия 18:08   14.06.2026
Оксана Якушко
Взрывы в Харькове вечером 14 июня: куда «прилетело»

Харьковчане услышали взрывы вечером воскресенья 14 июня около 17:50. 

Взрывы раздались в Харькове после сигнала воздушной тревоги.

Мониторы предупреждали о движении ударных БпЛА в сторону Харькова.

«Группа «шахедов» в районе западной части окружной, курс на Сортировку/ПП/Ботсад/Центр», —  сообщил Tlk News.

Спустя несколько минут прозвучали взрывы в районе центра и вокзала.

«Есть удар ударных БпЛА в Холодногорском и Киевском районах Харькова», — сообщил мэр Игорь Терехов.

«В результате «прилета» в Холодногорском районе вспыхнули деревья и трава на открытой местности», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

На место вражеского удара отправились экстренные службы, заявил Синегубов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 14 июня 2026 в 18:08;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчане услышали взрывы вечером воскресенья 14 июня около 17:50. ".