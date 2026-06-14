Взрывы в Харькове вечером 14 июня: куда «прилетело»
Харьковчане услышали взрывы вечером воскресенья 14 июня около 17:50.
Взрывы раздались в Харькове после сигнала воздушной тревоги.
Мониторы предупреждали о движении ударных БпЛА в сторону Харькова.
«Группа «шахедов» в районе западной части окружной, курс на Сортировку/ПП/Ботсад/Центр», — сообщил Tlk News.
Спустя несколько минут прозвучали взрывы в районе центра и вокзала.
«Есть удар ударных БпЛА в Холодногорском и Киевском районах Харькова», — сообщил мэр Игорь Терехов.
«В результате «прилета» в Холодногорском районе вспыхнули деревья и трава на открытой местности», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
На место вражеского удара отправились экстренные службы, заявил Синегубов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, Игорь Терехов, Олег Синегубов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 14 июня 2026 в 18:08;