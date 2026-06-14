Вибухи у Харкові ввечері 14 червня: куди “прилетіло” (доповнено)
Харків’яни почули вибухи увечері неділі 14 червня близько 17.50.
Доповнено о 18:50. У Холодногірському районі Харкова знову влучання ударного БпЛА, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Доповнено о 18:28. Наслідки ворожих ударів БпЛА по Харкову повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“У Київському районі спалахнув дах закладу культури. Також пошкоджене скління вікон в офісних будівлях. У Холодногірському районі пошкоджені огорожа складських приміщень і нечинний склад. Інформація про постраждалих не надходила”, – розповів Синєгубов.
18:10
Вибухи пролунали у Харкові після сигналу повітряної тривоги.
Монітори попереджали про рух ударних БпЛА у бік Харкова.
“Група “шахедів” у районі західної частини окружної, курс на Сортіровку/ПП/Ботсад/Центр”, – повідомив Tlk News.
За кілька хвилин пролунали вибухи в районі центру та вокзалу.
“Є удар ударних БпЛА у Холодногірському та Київському районах Харкова”, – повідомив мер Ігор Терехов.
“Внаслідок “прильоту” в Холодногірському районі спалахнули дерева та трава на відкритій місцевості”, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
На місце ворожого удару вирушили екстрені служби, заявив Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Червня 2026 в 18:53;