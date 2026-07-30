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Їздити на велосипеді в Харкові стане безпечно? Депутати затвердили концепцію

Суспільство 12:35   30.07.2026
Вікторія Яковенко
Їздити на велосипеді в Харкові стане безпечно? Депутати затвердили концепцію Скриншот

Напередодні, 29 липня, у Харкові затвердили концепцію розвитку велосипедного руху та облаштування велосипедної інфраструктури. Рішення ухвалили депутати під час сесії міськради.

У мерії кажуть, що концепція враховує сучасні вимоги до безпеки та будівництва й допоможе інтегрувати велосипед у міську транспортну систему в умовах обмеженого просторового ресурсу історичної забудови міста.

«Концепція містить низку детальних карт-схем. Зокрема, вони визначають точки тяжіння велосипедистів у Харкові, демонструють план велосипедної мережі, рекомендовані маршрути й об’єкти велосипедного сервісу. Також розроблено 30 детальних схем, що надають конкретні інструкції щодо оптимального розташування велосипедних елементів у межах міської інфраструктури. Крім того, документ враховує можливість оперативного будівництва велосипедних смуг, що використовують наявні дорожні габарити, шляхом розмітки або відокремлення невеликими фізичними бар’єрами», – зазначили у міськраді.

ГО «Харківський антикорупційний центр» констатує: це важливий етап в довгому розвитку цієї ідеї, над якою у місті працювали багато людей.

«Досвід повномасштабної війни підкреслює її головний принцип: велосипед — це транспорт. Коли у 2022-му у Харкові не працював громадський транспорт, саме велосипед став незамінним транспортом для багатьох. Велосипед не повинен бути лише спортом та дозвіллям. Як і в більшості європейських країн, він повинен стати повноцінним транспортом на мапі Харкова. Але головна перешкода для цього – безпека, і не тільки від дронів. Спільне користування дорогами ніколи не може бути безпечним ні для автомобілістів, ні для велосипедистів», – підкреслили антикорупціонери.

Вони уточнили, що наразі прийняття велоконцепції не потребує виділення коштів.

Ознайомитись з велоконцепцією можна тут.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Липня 2026 в 12:35;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Напередодні, 29 липня, у Харкові затвердили концепцію розвитку велосипедного руху та облаштування велосипедної інфраструктури. Рішення ухвалили депутати під час сесії міськради.".