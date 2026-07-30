«Почнуться проблеми» – Задоренко закликав евакуюватися жителів прикордоння

Ситуація в Дергачівській громаді вкрай складна, зазначив начальник МВА Вячеслав Задоренко в етері «Суспільного» . Він закликав жителів прикордонних сіл виїжджати, адже, попереджає: взимку будуть проблеми з енерго- та газопостачанням.

«Ворог постійно застосовує удар по прикордонних населених пунктах, в результаті чого руйнуються приватні будинки і критична інфраструктура. Зараз наші прикордонні населені пункти, які межують з територією РФ, залишаються без газопостачання. У зв’язку з тим, що ворог контролює повітряний простір, немає можливості провести евакуацію місцевого населення та доставити гуманітарну допомогу. Тільки за підтримки наших ЗСУ є можливість вивезти людей та завезти до населених пунктів продукти харчування та медичну допомогу», – сказав Задоренко.

Він також нагадав, що вночі КАБи атакували селище Слатине, постраждали 19 багатоквартирних і приватних будинків. Життя людей, за його словами, врятувала евакуація.

«Родини з дітьми, які проживали в цьому будинку, були всі евакуйовані, бо було ухвалене рішення про примусову евакуацію родин з дітьми і обов’язкову евакуацію для дорослих. Майже за місяць всі родини з дітьми виїхали, і це зберегло їхнє життя», – констатував начальник Дергачівської МВА.

За його даними, наразі у селищі Слатине мешкають 780 жителів.

«Якщо ми говоримо про гуманітарну допомогу і медичну підтримку місцевого населення, то, звісно, така можливість є. Вона вкрай складна, але можливість є. Якщо ми говоримо про відновлення критичної інфраструктури, подачі електропостачання, газопостачання, то наразі це практично неможливо. І я вкотре звертаюся до людей, які знаходяться в прикордонних населених пунктах з проханням знайти можливість евакуюватися. Бо зараз поки, що на вулиці тепло, літо, але підходить зима, і люди залишаються і не мають бажання виїжджати. І прийде холодна погода, ворог кожного дня майже б’є і КАБами, і FPV-дронами, по енергетиці. 100% можна сказати, що населений пункт буде залишатись без газопостачання, електропостачання. І от тоді почнуться великі проблеми. Тож, поки є тепло, люди повинні дати запит на евакуацію», – закликав Задоренко.