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Харків’яни чули вибух: удар «шахеда» зафіксували у місті (доповнюється)

Події 13:17   30.07.2026
Вікторія Яковенко
Харків’яни чули вибух: удар «шахеда» зафіксували у місті (доповнюється) Фото ілюстративне/Харківська міськрада

30 липня близько 12:50 у Харкові було чутно вибух. У Київському районі через удар “шахеда” спалахнула трава.

Доповнено о 13:17. Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив, ворожий удар зафіксували в Київському районі. Спалахнула трава на відкритій території. Інформація щодо постраждалих наразі не надходила.

12:56. Про «приліт» БпЛА типу “шахед” на межі Київського та Салтівського районів написав мер Харкова Ігор Терехов. Він зазначив, що наслідки удару наразі уточнюються.

До цього Повітряні сили ЗСУ попереджали про БпЛА, які летять на місто з півночі.

Нагадаємо, вночі 30 липня росіяни атакували Україну. Найбільше дісталося Києву та області, а також Львову. Проте “прильоти” були й у Харкові, Кривому Розі і на Полтавщині. Близько 02:15 мер Ігор Терехов написав про удар БпЛА типу “Шахед” по промзоні в Новобаварському районі. Інформації про руйнування та постраждалих наразі немає. Також міський голова Києва Віталій Кличко повідомляв про удари балістики. «Прильоти» були і на Київщині – внаслідок обстрілу під завалами опинилися люди.

Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Липня 2026 в 13:17;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "30 липня близько 12:50 у Харкові було чутно вибух.".