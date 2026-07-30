Вночі Харків атакував “шахед”, Київ – балістика, у Львові – “приліт” по домах

Вночі 30 липня росіяни атакували Україну. Найбільше дісталося Києву та області, а також Львову. Проте “прильоти” були й у Харкові, Кривому Розі і на Полтавщині.

Близько 02:15 мер Ігор Терехов написав про “приліт” БпЛА “Шахед” промзоною в Новобаварському районі. Інформації про руйнування та постраждалих на даний момент немає.

Також міський голова Києва повідомляв про удари балістики. За його даними, внаслідок “прильотів” горіло нежитлове приміщення та гаражний кооператив у Святошинському районі.

Також “прильоти” були і на Оболоні – там спалахнула господарська споруда, уточнив Кличко.

“У Святошинському районі виникла пожежа на території гаражного кооперативу. Під час гасіння виявлено тіло загиблого. Також постраждав чоловік, його госпіталізували. Загоряння ліквідовано. У цьому ж районі триває ліквідація пожежі у п’ятиповерховій нежитловій споруді”, – уточнили у ДСНС.

Удари були і по Київщині – внаслідок обстрілу під завалами опинилися люди.

“У селі Скибін Броварського району частково дозволено двоповерховий приватний житловий будинок. Також пошкоджено два сусідні будинки. Під час аварійно-рятувальних робіт рятувальники деблокували трьох постраждалих з-під завалів та передали їх медикам”, – додали у ДСНС.

Також цієї ночі “прильоти” були і на Полтавщині – удар припав по складах. Там також вирувала пожежа після обстрілу, загинув один мирний житель, уточнили рятувальники.

Удари пережив і Львів – внаслідок вручання пошкоджені дві багатоповерхівки. На місці обстрілу працюють рятувальники.

“Кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки по Львову зросла до 15. Із них 14 госпіталізували. Зокрема, одного рятувальника. Під руїнами є люди. ДСНСники роблять все, щоб якнайшвидше визволити їх. Дякую всім небайдужим, які допомагають розбирати завали”, – повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

Відео: Максим Козицький

А в передмісті Кривого Рогу було пряме влучення балістики. Внаслідок атаки загинули двоє дітей та четверо дорослих. Відомо також про вісьмох постраждалих.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський попереджав, що російська армія підготувала повітряну атаку вночі з 29 на 30 липня.