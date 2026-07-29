Моя позиція категорична щодо мотоциклів, які ганяють по Харкову – Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов на сесії міськради 29 липня запропонував депутатам підготувати звернення до керівництва Нацполіції – щоб гучна їзда мотоциклів по місту припинилася.

Скарги харків’ян на мотоциклістів, які “літають” містом меру передали депутати міськради під час сесії.

“Ми маємо такі скарги, й під час зустрічі люди висловлюються категорично проти цього. І моя позиція категорична щодо цих мотоциклів, які ганяють по місту Харків, б’ються, ревуть. Люди дуже стурбовані, бо вони думають, що це “шахед” летить, чи дрон якийсь летить. Я неодноразово звертався до Патрульної поліції. Я неодноразово звертався до керівництва Національної поліції, щоб вони припинили це. Але на жаль, сьогодні десь робиться, на жаль, вони кажуть, що не вистачає особового складу, не вистачає законодавчих актів щодо того, як з ними вчиняти. Тобто, поки що це продовжується. Вважаю, що давайте підготовимо звернення від сесії міської ради до керівництва Національної поліції щодо припинення цих перегонів мотоциклів”, – сказав Терехов.