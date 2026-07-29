У Харкові призначили нового керівника райвідділу поліції

У Немишлянському районі поліціянтам представили нового в.о. начальника відділу поліції №2 Харківського РУП №2. У ГУНП поінформували про призначення на цю посаду Олександра Ништика.

“Новопризначений керівник має багаторічний досвід служби в органах Національної поліції України. За роки служби працював слідчим, обіймав керівні посади у слідчих підрозділах Харкова, а також очолював територіальні підрозділи поліції на Харківщині”, – прокоментували у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Колективу Ништика представив заступник начальника ГУНП у Харківській області Сергій Салтовець. Також на заході був присутній прокурор Немишлянської окружної прокуратури Едуард Миргородський.

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