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У Харкові призначили нового керівника райвідділу поліції

Суспільство 18:27   29.07.2026
Оксана Горун
У Харкові призначили нового керівника райвідділу поліції

У Немишлянському районі поліціянтам представили нового в.о. начальника відділу поліції №2 Харківського РУП №2. У ГУНП поінформували про призначення на цю посаду Олександра Ништика.

“Новопризначений керівник має багаторічний досвід служби в органах Національної поліції України. За роки служби працював слідчим, обіймав керівні посади у слідчих підрозділах Харкова, а також очолював територіальні підрозділи поліції на Харківщині”, – прокоментували у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Колективу Ништика представив заступник начальника ГУНП у Харківській області Сергій Салтовець. Також на заході був присутній прокурор Немишлянської окружної прокуратури Едуард Миргородський.

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Нагадаємо, сьогодні, 29 липня, склав повноваження черговий депутат Харківської міськради. Від мандату відмовився представник “Європейської солідарності” Ігор Пушкарьов. Він служить у ЗСУ.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Липня 2026 в 18:27;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Немишлянському районі поліціянтам представили нового в.о. начальника відділу поліції №2 Харківського РУП №2. У ГУНП поінформували про призначення на цю посаду Олександра Ништика".