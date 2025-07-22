Нового керівника поліції призначили до однієї з громад Харківщини
Виконувати обов’язки начальника відділення поліції №3 Харківського РУП №1 буде підполковник Роман Пеленчук.
Про його призначення повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області. Нового головного поліціянта в Нововодолазькій громаді представляв начальник ГУНП Петро Токар.
Колеги призначенця відзначили, що Пеленчук має великий досвід роботи.
“До призначення Роман Пеленчук обіймав посаду заступника начальника відділу поліції – начальника слідчого відділення ВП №1 Чугуївського районного управління поліції”, – поінформували у відділі комунікації.
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Зазначимо, після свого прибуття до Харківської області Петро Токар досить активно проводить заміни керівників поліції в районах, містах і громадах. 23 травня він представив нового начальника територіального підрозділу поліції у місті Златопіль Аркадія Глущенка. А 1 травня за один день провів одразу чотири призначення.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: назначение, Новая Водолага, новини Харкова, поліція, Токарь;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Липня 2025 в 19:45;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Виконувати обов’язки начальника відділення поліції №3 Харківського РУП №1 буде підполковник Роман Пеленчук".