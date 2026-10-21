Впродовж тижня ворог атакував три ТЕЦ на Харківщині – Токар про плани РФ

Дронами та малогабаритними ракетами S8000 «Бандероль» впродовж тижня атакували окупанти енергетичні об’єкти на Харківщині, повідомив начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Петро Токар в етері «Суспільне. Студія».

«Атакував ТЕЦ-5, атакував ТЕЦ-3 в Харкові, атакував Зміївську ТЕЦ. Також ми зафіксували удари ворога по залізничній інфраструктурі, і також зафіксували удари по місцях забору води для обласного центру. Ми розуміємо, що ворог намагається зробити так, щоб цивільне населення поринуло повністю у пітьму і населені пункти не були придатні для того, щоб у них проживали люди і нормально пережили зиму», – зазначив Токар.

Крім цього, впродовж тижня поліція фіксувала цілеспрямовані удари FPV-дронами по населених пунктах, які наближені до лінії боєзіткнення.

«Вчора в селищі Золочів ворог FPV вразив службовий автомобіль НПУ, також фіксували удари по сміттєвозах і фіксуємо удари по автівках, які рухаються в бік Старого Салтова, Руських Тишок», – додав Токар.